Na košický MMM aj Tegla Loroupová, známi sú už ďalší favoriti

Na snímke niekdajší víťaz MMM Keňan David Kiyeng po dobehnití do cieľa, ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Favoriti 94. ročníka MMM:



Reuben Kiprop Kerio (Keňa, 1994) - Do Košíc pricestuje s vizitkou víťaza polmaratónu v Lago Maggiore a s 2. miestom v Lisabone. S osobným rekordom 2:09:05 z Brescie bude patriť k adeptom na celkový triumf.



Henry Kipsigei Chirchir (Keňa, 1985) - Skúsený vytrvalec vytvoril svoj rekord 2:09:24 pred piatimi rokmi v Kolíne. Na MMM sa predstavil aj v roku 2016, keď obsadil 5. miesto.



Gilbert Masai (Keňa, 1981) - Víťaz polmaratónu na nedávnych pretekoch v Berlínne si udržiava stabilnú výkonnosť a v Košiciach by si rád vylepšil čas 2:09:49.



Eliud Kiplagat Barngentuny (Keňa, 1987) - Na maratóne v Miláne síce o tri sekundy prehral s Chirchirom, no časom 2:10:23 si vytvoril osobný rekord.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. septembra (TASR) - Účasť Tegly Loroupovej, dražba štartových čísel či zbierka na defibrilátor sú ďalšími z noviniek, ktoré prezradili organizátori Medzinárodného maratónu mieru (MMM). Tradičné podujatie v Košiciach opäť priláka mnoho zaujímavých osobností a viaceré z nich dostanú od mesta aj pamätnú plaketu. Známe sú aj mená ďalších favoritov, no miešať karty chcú aj domáci bežci Tibor Sahajda a Jozef Urban.Medzinárodný maratón mieru bude nielen o behu, ale aj o osobnostiach. Jednou z najvýznamnejších bude Tegla Loroupeová, ktorá do Košíc pricestuje aj napriek mimoriadne nabitému programu.uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar na margo osobnosti, ktorá do Košíc pricestuje po dvadsiatich rokoch.Legendárnemu Emilovi Zátopkovi bude tento rok venovaný projekt Po stopách maratónskych legiend a na trať vybehne juniorská štafeta nesúca jeho meno. Štvornásobný olympijský víťaz naposledy navštívil Košice v roku 1992 a o osem rokov na to zomrel. Spoločne s manželkou Danou vytvorili jednu z najznámejších manželských dvojíc športovej histórie. V pamäti zostali nielen vďaka množstvu úspechov, ale aj pre unikátnu zhodu narodenia - 19. septembra 1922. Pani Zátopková tak v deň konania jednej z predmaratónskych tlačových konferencií oslávila 95. narodeniny.prezradil Koniar. Podobne ako Tegle Loroupeovej, aj Dane Zátopkovej bude udelená Plaketa primátora mesta Košice.S veľkou pravdepodobnosťou sa o celkové víťazstvo popasujú africkí bežci, ale zaujímavý súboj sa črtá aj medzi Slovákmi. K domácim favoritom bude patriť Tibor Sahajda, ktorý by mal zviesť súboj s Jozefom Urbanom.poznamenal Sahajda, ktorý by si v Košiciach rád vylepšil osobný rekord 2:23:51 z tohtoročného maratónu v Rajci.dodal.Organizátori opäť prejavili podporu slovenským bežcom a tá vyústila do angažovania poľského vytrvalca Pawla Ochala, ktorý bude dvojici Sahajda-Urban pomáhať dohodnutým tempom s cieľom dosiahnuť osobné rekordy.Neodmysliteľnou a nevyhnutnou súčasťou MMM je lekárska služba. Jej pracovníci vlani ošetrili približne 200 bežcov a aj tento rok sú pripravení zvládnuť masové podujatie. Pripravený bude 55-členný tím s 10 lekármi i antidopingovými komisármi. Novinkou bude dobrovoľná verejná zbierka Maratónska ruka na srdce, ktorej výťažok je určený na zakúpenie defribrilátora (AED). Ten bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom Košíc, ktorí sa môžu ocitnúť v ohrození života.uviedla šéflekárka MMM Ľubica Bajerovská.V Košiciach naďalej prebieha rekonštrukcia viacerých úsekov, na ktorých sa v prvú októbrovú nedeľu pobeží maratón. Viceprimátor mesta Košice Martin Petruško však nepochybuje o včasnom ukončení všetkých prác.Jedným z programov 94. ročníka MMM bude Bež so srdcom. Charitatívna súčasť maratónu dala 19. septembra do dražby tri posledné štartovacie miesta.poznamenala Lenka Čičátková z projektu.