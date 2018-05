Na križovatke Banícka a Joliota Curie v Poprade vznikne kruhový objazd

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 16. mája (TASR) – V Poprade pribudne ďalšia kruhová križovatka, mesto totiž pripravuje výstavbu kruhového objazdu spájajúceho ulice Banícku a Joliota Curie pri nemocnici.uviedol viceprimátor Popradu Igor Wzoš.Celá križovatka je dimenzovaná tak, aby tam boli štyri ostrovčeky s osvetlenými priechodmi pre chodcov. K realizácii stavby chce mesto pristúpiť čo najskôr, momentálne je vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. V stredu sa začalo s obnovou cestného mosta na Francisciho ulici a táto rekonštrukcia, ktorá potrvá štyri mesiace, súvisí aj so spomínanou križovatkou.doplnil Wzoš.Ďalšie dva kruhové objazdy, jeden menší a jeden väčší, by mali vyriešiť dopravu aj v ďalších mestských častiach, konkrétne medzi sídliskami Starý a Nový Juh. V tomto prípade pôjde o združenú investíciu samosprávy a investora, spoločnosti Slovnaft, ktorá chce na tomto mieste postaviť benzínovú pumpu. Poslanci Mestského zastupiteľstva na tento zámer schválili 400.000 eur, celková cena realizácie projektu sa odhaduje na viac ako 1,15 milióna eur.upozornil Wzoš s tým, že výstavba kruhových objazdov je v štádiu prípravy. Radnica mala niekoľko stretnutí s developermi, ktorí chcú podľa Wzoša začať stavať ešte v tomto roku.Prestavba križovatky, nachádzajúcej sa na ose cesty č. 1/66 v južnom sektore mesta, je zároveň súčasťou nasledujúcej realizácie južného dopravného obchvatu.zdôraznil viceprimátor.Ešte na jeseň minulého roku pritom mesto v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom odovzdalo do užívania kruhový objazd pri nákupnom centre Billa. V lete neďaleko vyrástla aj ďalšia kruhová križovatka, na ulici Slovenského odboja.uzatvára Wzoš.