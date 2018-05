Na Kuchajde oslávia Deň matiek aj míľovou prechádzkou

Na snímke ľudia na prírodnom kúpalisku Kuchajda. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 12. mája (TASR) - Pri jazere Kuchajda v bratislavskom Novom Meste oslávia v sobotu popoludní Deň matiek (13.5.). Konať sa tu totiž bude do 18.00 h najväčšia celoslovenská oslava tohto sviatku Míľa pre mamu. Pripravila ju Únia materských centier v spolupráci so svojimi členmi a sympatizantmi.Míľou pre mamu tak chcú vyjadriť vďačnosť a úctu všetkým mamám.povedala pre TASR riaditeľka Únie materských centier Soňa Holíková.Počas akcie je možné sa zaregistrovať a prejsť symbolickú míľu (1609 metrov), popritom sa zabaviť a zároveň podporiť dobrovoľnícku prácu žien v materských a rodinných centrách. Symbolickú míľovú prechádzku pre mamu smie prejsť každý, a to pešo, na bicykli, s dieťatkom v kočíku alebo na pleciach. V minulom roku bolo do tejto celoslovenskej oslavy zaregistrovaných vyše 28.000 ľudí.podotkla Holíková.Na Kuchajde je v sobotu pripravený aj bohatý program pre deti a rodiny. Chýbať nebudú pesničky, divadlo, folklór, maľovanie na tvár či tvorivé dielne. Míľa pre mamu sa tento rok koná v zhruba 50 mestách na Slovensku, taktiež v írskom Dubline a českom Přerove.Únia materských centier v roku 2004 zrealizovala Guinnessov rekord v počte ľudí tlačiacich kočík na trase s dĺžkou jedna míľa. Cieľom bolo poukázať na silu materstva, ktoré hýbe svetom. Akcia sa uskutočnila v Bratislave a zaregistrovaných bolo 108 osôb. V roku 2006 sa do akcie zapojili účastníci aj z iných európskych a afrických krajín.