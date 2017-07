Na kvalifikáciu MS sa Slováci naladili víťazne, Bielorusov zdolali 3:1

Ilustračná snímka Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

3. zápas - sobota 14. júla (15:00)



Slovensko - Bielorusko 3:1 (-15, 22, 22, 30)



Zápas trval: 112 minút, rozhodovali: Kováč a Sarka, 100 divákov.



SR: Palgut 0, Mlynarčík 9, Ondrovič 8, Ludha 1, Ogurčák 9, Kriško 15, liberá Vitko a Lampart (Končal 2, Petráš 7, Prešinský 9, Halanda 5, Firkaľ 0). Tréner: A. Kravárik.



Bielorusko: Kuklinski 7, Busel 3, Miskevich 10, Khmialeuski 4, Marozau 4, Haramykin 2, libero Budziukhin (Audochanka 11, Burau 1, Martynau 8, Panasenko 7, Charapovich 15). Tréner: A. Sinhayeuski.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Púchov 15. júla (TASR) - V poslednom treťom prípravnom zápase pred 3. kolom kvalifikácie MS vyhrali slovenskí volejbalisti v sobotu v Púchove nad Bieloruskom 3:1. Z troch duelov tak zverenci trénera Andreja Kravárika dosiahli dve víťazstvá.Na budúci týždeň v utorok odchádza tím na kvalifikačný turnaj MS do belgického Kortrijku, kde bude v konkurencii šiestich družstiev bojovať od stredy do nedele o jednu miestenku na svetový šampionát 2018. Z aktuálnej nominácie necestuje do Belgicka blokár Jakub Kováč.Začiatok patril Bielorusom, ktorí si vybudovali veľký náskok 9:1 a 11:2. Slováci postupne náskok hostí znižovali a pri podaní Petráša sa dotiahli na 13:19. Na viac to však už nestačilo a hostia získali prvý set hladko 25:15. V úvode druhého setu mali Slováci mierne navrch, keď vyhrávali o dva-tri body, ale Bielorusi dobrou obranou otočili z 10:12 na 13:12. Domáci reprezentanti však zapli a pri servise Prešinského strhli vedenie na svoju stranu - 18:15. Prvý setbal pre Slovákov vybojoval pekným smečom Kriško a domáci napokon vyhrali set 25:22. Tretie dejstvo bolo vyrovnané, tímy sa striedali v tesnom vedení. Na druhom technickom timeoute bolo 16:15 pre Slovákov a po ese kapitána Ogurčáka viedli domáci o dva body - 17:15. V koncovke viedli domáci 20:17, ale hostia vyrovnali na 20:20. Po bloku Končala sa dostali Slováci opäť do mierneho trháku - 23:21. Tretí set ukončil blokom Ondrovič a Slováci ho vyhrali 25:22.Štvrtý set mal podobný priebeh ako tretí a do polovice bolo skóre vyrovnané. Potom sa Bielorusi dostali do vedenia 19:16, ale Slováci pri podaní Mlynarčíka vyrovnali na 19:19 a opäť sa muselo rozhodnúť v koncovke. V závere odvracali Slováci niekoľko setbalov súpera, až sa po bloku Končala dostalu k mečbalu - 28:27. Dramatickú koncovku napokon vyhrali Slováci 32:30, keď duel ukončil Halanda.