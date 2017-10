Na lavičku Mníchova sa vracia legenda: Tento kouč by mal viesť Bayern

Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Jupp Heynckes. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 5. októbra (TASR) - Novým kormidelníkom futbalistov Bayernu Mníchov by sa podľa periodika Bild mal stať Jupp Heynckes. Sedemdesiatdvaročný kouč oficiálne ukončil trénerskú kariéru v roku 2013 po tom, ako s bavorským veľkoklubom získal tri významné trofeje - Bayern triumfoval v Lige majstrov, bundeslige i domácom Pohári DFB.Podľa Bildu by mal viesť Bayern do konca prebiehajúcej sezóny. Mníchovský klub po minulotýždňovej prehre 0:3 s Parížom Saint-Germain v skupinovej fáze Ligy majstrov odvolal talianskeho kouča Carla Ancelottiho. Vo víkendovom ligovom súboji na pôde Herthy Berlín (2:2) mužstvo dočasne viedol Willy Sagnol.Bayernu patrí v tabuľke bundesligy druhá priečka s päťbodovou stratou na Borussiu Dortmund.