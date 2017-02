Na lavičku Zvolena sa vracia tréner Mikula, povedie tréningový proces

Na snímke tréner Peter Mikula. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 1. februára (TASR) - Na lavičku slovenského hokejového klubu HKM Zvolen sa vracia tréner Peter Mikula. TASR o tom informoval prostredníctvom oficiálnej tlačovej správy Branislav Šníder z HKM.Zvolenu momentálna patrí siedme miesto v tabuľke, aj preto sa vedenie rozhodlo rozšíriť realizačný tím o kouča majstrov Slovenska z roku 2013.s týmito slovami v stredu ráno vystúpil pred hráčov predseda predstavenstva HKM a.s. a prezident klubu Ing. Dušan Mráz. To je aj dôvod, prečo sa počnúc prvým februárovým dňom dopĺňa trénerská dvojica Milan Staš – Andrej Podkonický o Petra Mikulu.Petra Mikulu ešte viažu povinnosti konzultanta pri reprezentačnom výbere SR 18, preto po stredajšom tréningu cestoval do Bratislavy.povedal najlepší slovenský tréner sezóny 2012/13 počas dopoludňajšieho tréningu. Ten ešte podľa pôvodného plánu viedol tréner Staš a Peter Mikula korčuľoval zatiaľ len v pozícii pozorovateľa. Trénerské trio Mikula – Staš – Podkonický bude mať zápasovú premiéru v piatok v Poprade, prvým domácim zápasom pre túto trojicu bude nedeľňajšie prestížne derby Zvolen – Banská Bystrica.