Na letisku Hamburgu aj dnes zacítil viac ako tucet ľudí neznámy plyn

Hamburg 13. februára (TASR) - Iba deň po nedeľňajšej evakuácii časti medzinárodného letiska v severonemeckom Hamburgu zapríčinenej únikom neidentifikovaného plynu, došlo dnes v rovnakej časti vzdušného prístavu opäť k problémom. Viacerí zamestnanci istej bezpečnostnej firmy sa sťažovali na nevoľnosť a ohlásili práceneschopnosť, informovala hovorkyňa letiska.Hasiči následne skontrolovali situáciu, avšak uskutočnené merania v oblasti bezpečnostnej kontroly pasažierov nepreukázali prítomnosť škodlivín v ovzduší.Incident, ktorý narušil plynulosť kontroly cestujúcich, pocítili na vlastnej koži 14 ľudia, jednu z týchto osôb previezli do nemocnice.Polícia pokračuje vo vyšetrovaní nedeľňajších udalostí na letisku, keď sa spomínaný nekonkretizovaný plyn rozšíril zrejme do klimatizačného zariadenia v budove letiska. V dôsledku toho sa desiatky ľudí sťažovali na pálenie očí a dráždivý suchý kašeľ.Doterajšie poznatky vyšetrovateľov priniesli poznatok, že jednému z cestujúcich odobrali štipľavý sprej, avšak nevedno, či a ako z balenia mohol unikať dráždivý plyn, na to by malo poskytnúť odpoveď ďalšie objasňovanie kauzy, keďže ide o podozrenie z nedbalostného trestného činu nebezpečného ublíženia na zdraví.