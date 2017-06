Na letisku Heathrow zatkli muža v súvislosti s útokom v Manchestri

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. júna (TASR) - Britská polícia zatkla na londýnskom letisku Heathrow 38-ročného muža v súvislosti s minulomesačným teroristickým útokom na koncerte speváčky Ariany Grande v Manchestri, kde zahynulo 22 ľudí, vrátane detí a tínedžerov.Muž, zatknutý pre podozrenie z teroristických trestných činov, sa nachádza vo väzbe. V utorok neskoro večer o tom na Twitteri informovala manchesterská polícia.uviedla polícia.Úrady v rámci vyšetrovania samovražedného bombového útoku na koncerte v hale Manchester Arena zatkli už celkovo 19 ľudí a 12 z nich prepustili bez obvinenia, pričom sedem mužov je stále vo väzbe.Polícia prepustila aj brata bombového útočníka, Ismaila Abediho.Útok 22. mája sa stal krátko po skončení koncertu americkej speváčky Ariany Grande v spomínanom severoanglickom meste. Útočník Salman Abedi, Brit líbyjského pôvodu, tam zabil 22 ľudí.Polícia sa snaží zistiť, či mužovi pomáhala nejaká sieť komplicov, a pracuje aj na rekonštrukcii jeho poslednej trasy pohybu. Vyšetrovatelia zverejnili v utorok aj ďalšie fotografie, a to snímky bieleho Nissanu Micra zadržaného v Manchestri - podľa slov polície sa v ňom našli "dôležité dôkazy".Polícia vyzvala každého, kto auto videl od 13. apríla - keď ho predal jeho predchádzajúci majiteľ - do 15. apríla, keď Abedi odišiel zo Spojeného kráľovstva, aby sa skontaktoval s detektívmi.Abedi sa vrátil do Británie z Líbye štyri dni pred útokom. "Abedi počas týchto štyroch dní chodieval do auta a sme presvedčení, že odtiaľ bral predmety, z ktorých zostrojil výbušné zariadenie," vysvetlil hlavný vyšetrovateľ Russ Jackson.Polícia zverejnila aj fotografiu športovej tašky s logom amerického futbalového tímu San Francisco 49ers a vyzvala každého, kto ju pozná, aby sa prihlásil.