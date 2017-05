Na letisku pri obci Dubová sa koná Letecký deň, prinesie zážitkové lety či prelet vládnej letky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) - Tento víkend sa na letisku pri obci Dubová (okres Pezinok) uskutoční štvrtý ročník podujatia Letecký deň Dubová.Ako agentúru SITA informovala tlačová tajomníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Veronika Beňadiková, areál letiska bude pre návštevníkov otvorený v sobotu 27. mája od 09:00 a tešiť sa môžu na akrobatické lety profesionálov, prelet vládnej letky či zážitkové lety. Na podujatie zaplatia dospelí vstupné osem eur, deti štyri eurá.Otvorenie štvrtého ročníka Leteckého dňa Dubová 2017 bude presne napoludnie a hneď potom sa na nebi predstaví Dušan Šamko zo Zlína so svojím akrobatickým vystúpením. Od 12:30 bude nebo patriť skupinovému lietaniu Follow Me Teamu a od 13:15 sa môžu ľudia tešiť na prelet MIG 29 Vzdušných síl Slovenskej republiky. O 13:35 bude ukážka Zásahovej jednotky polície SR a o 13:55 ponúknu akrobatické vystúpenie štyri vetrone Očovskí bačovia. Program sa skončí o 16:00 a až do 18:00 budú mať návštevníci možnosť vyskúšať si zážitkové lety na štvormiestnych športových lietadlách typu Cessna C-172 a štvormiestnom vrtuľníku Robinson R-44.