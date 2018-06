Na letisku v Budapešti prerušili prevádzku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Budapešť 8. júna (TASR) - Poškodenie pristávacej dráhy č. 2 na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta spôsobilo nočné prerušenie prevádzky. Podľa agentúry MTI však v piatok ráno už najväčšie maďarské letisko opäť fungovalo, aj keď viaceré lety museli zrušiť.Vo štvrtok o 23.30 h bola porušená pristávacia dráha č. 2, pričom dráha č. 1 je v súčasnosti uzatvorená pre rekonštrukčné práce. Letisko nespresnilo okolnosti, za ktorých k poškodeniu došlo, ale ani druh spôsobenej škody.V noci na piatok museli presmerovať 14 letov smerujúcich do Budapešti, medzi nimi aj lety leteckej spoločnosti Wizz Air z Londýna, Madridu, Larnaky, Tel Avivu, Malagy a Barcelony, ale aj let Ryanairu z Bristolu. Tieto pristáli vo Viedni, v Bratislave a v Debrecíne.Pre prísne pravidlá dodržiavania pracovného času posádok lietadiel sa uvedené lietadlá nemohli vrátiť do Budapešti, preto niektoré ranné spoje spoločností Wizz Air a Brussels Airlines museli zrušiť, uviedla MTI.