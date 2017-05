Na liečbu bolesti využívajú v UNB najmenší neurostimulátor na svete

Na snímke implantovanie neurostimulátora. Foto: UNB Foto: UNB

Bratislava 11. mája (TASR) - Aj slovenským pacientom vedia lekári pomôcť zmierniť neutíchajúce ťažké bolesti najmodernejšími technológiami. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) začala medzi prvými v Európe implantovať ľudom trpiacim ťažkou chronickou bolesťou najmenší stimulátor miechy na svete. Operáciu, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia, úspešne absolvovali prví traja pacienti.Novinka je určená pre ľudí s ťažkou chronickou bolesťou, na ktorú nezaberajú lieky ani medicínske postupy.hovorí primár Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB Róbert Illéš. Takýmito bolesťami trpia pacienti po opakovaných operáciách chrbtice, ťažkých úrazoch na chrbtici a periférnych nervoch, amputáciách končatín alebo pacienti s nádormi, ktoré tlačia na nervy.vysvetlil primár Illéš.Pri zákroku sa do tela pacienta zavedú malé elektródy s hrúbkou 1,3 milimetra.priblížil algeziológ a prezident Slovenskej intervenčnej sekcie pre liečbu bolesti Róbert Rapčan. Po novom už nie je treba voperovať pod kožu pacienta batériu ako dosiaľ.spresnil. Elektrické impulzy, ktoré zabraňujú prenosu informácií o bolesti do mozgu, vysiela bezdrôtovo do elektród v mieche.V UNB sa robia implantácie neurostimulátorov do miechy osem rokov. Zákrok podstúpi približne 40 pacientov ročne, napriek pokroku ich úplne bolesti zbaviť nedokážu. Zníženie bolesti môže byť na úrovni 50 až 70 percent.zhrnul Illéš.