Na Lipne je vďaka mrazom rekordne dlhá korčuliarska magistrála

Snežný pluh upravuje plochu na zamrznutej priehrade Lipno neďaleko juhočeskej obce Frymburk 10. februára 2017. Tohtoročná nezvyčajne chladná zima premenila Lipno, ktoré je významnou rekreačnou lokalitou, na raj pre korčuliarov. Dlhodobo chladné počasie a ľad s hrúbkou 17 centimetrov umožňujú korčuľovať sa na najväčšom českom jazere po rekordnú dobu troch týždňov v rade. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. februára (TASR) - Z Lipenskej priehrady v Česku je korčuliarske nebo. V dôsledku dlhých mrazov pokryl jazero vyše 18-centimetrový ľad a na jazere sa už tri týždne nepretržite korčuľuje.Nadšenci a dobrovoľníci pod vedením miestnych požiarnikov začali vytvárať na Lipne ľadovú dráhu pred šiestimi rokmi, ale predchádzajúce mierne zimy im neumožňovali dlhodobejšie ju využívať z bezpečnostných dôvodov.Túto sezónu vytvorili dobrovoľníci korčuliarsku magistrálu dlhú vyše desať kilometrov a širokú až osem metrov, ktorá prilákala už 10.000 Čechov i návštevníkov z neďalekého Nemecka a Rakúska.Ľadová magistrála spája obce Frymburk, Přední Výtoň a Lipno nad Vltavou a je zimnou alternatívou k cyklotrase lemujúcej brehy jazera.Juhočeské Lipno sa uchádzalo o zápis do českej knihy rekordov. Komisári agentúry Dobrý den z Pelhřimova 3. februára premerali pravidelne udržiavanú korčuliarsku dráhu a namerali 10.923 metrov. Jej celková dĺžka však dosahuje od 12 do 15 kilometrov.Podľa webovej stránky www.ledovamagistrala.cz lipenskú dráhu zapísali do Guinessovej Knihy rekordov ako najdlhšie upravovanú dráhu na prírodnom ľade na svete. Na druhé miesto posunula kanadskú dráhu v Ottawe dlhú 7,8 kilometra.Vodné dielo Lipno postavili na rieke Vltave v okresoch Český Krumlov a Prachatice v rokoch 1952-59. S rozlohou 48,7 kilometra štvorcového ide o najväčšiu priehradnú nádrž a o najväčšiu vodnú plochu na území Česka, má prezývku Juhočeské more.