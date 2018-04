Na Ľubovnianskom hrade slávnostne otvorili letnú turistickú sezónu

Na snímke turisti prichádzajú po ceste k Ľubovnianskemu hradu počas otvorenia letnej turistickej sezóny na hrade a skanzene v Starej Ľubovni. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Stará Ľubovňa 29. apríla (TASR) – Na Ľubovnianskom hrade ako prvom na Spiši v nedeľu slávnostne otvorili letnú turistickú sezónu.priblížil pre TASR riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.Návštevníci si počas nedeľného otvorenia užili bohatý program, v ktorom vystúpili Skupina historického šermu Bojník z Bojníc, Sokoliari sv. Bavona zo Štiavnických Baní a vypočuť si mohli aj dobovú hudbu. Program bol venovaný mobilizácii a výcviku vojakov do armády za čias poľského kráľa Jána III. Sobieského, ktorý viedol svoje vojsko do boja pri Viedni.V skanzene Ľubovnianske múzeum pre návštevníkov pripravilo ukážky remesiel, gazdovský dvor a tiež malý detský kútik.V hradnej kaplnke sv. Michala Archanjela sa už tradične konala rímskokatolícka svätá omša. Pri tejto príležitosti predstavili reliéf Zasnúbenie Panny Márie, ktorý bol svadobným darom pre princeznú Izabelu de Borbón a Jána Zámoyského od španielskeho kráľa Alfonza XIII. Zároveň v tento deň sprístupnili celosezónnu výstavu s názvom Donaha – odkryli sme krásu farbotlače. Pribudla aj nová stála expozícia stavebného vývoja hradu Ľubovňa pod názvom Ako sa staval hrad, ktorej súčasťou je aj 3D hologram. Skanzen pod hradom bude v lete patriť kožušníctvu na Spiši, gubárom a garbiarom.doplnil Mikulík. Na hrade a v skanzene sa vlani natáčala šou Zem spieva a v menšom formáte chcú vo folklórnych kastingoch pokračovať aj počas leta. Cieľom múzea je zároveň pokúsiť sa o zápis do Guinnessovej knihy rekordov najväčšieho prúteného košíka, ktorý sa v súčasnosti nachádza v skanzene.Vlani Hrad Ľubovňa navštívilo takmer 196.000 turistov z rôznych krajín.konštatoval Mikulík.Počas nasledujúceho víkendu 5. a 6. mája slávnostne otvoria letnú turistickú sezónu aj na ďalších dvoch hradoch pod Tatrami. V sobotu sa tak stane na Spišskom a v nedeľu na Kežmarskom hrade.