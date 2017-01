Na lyžovačku do Stuhlecku sa možno dostať špeciálnou dopravou

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) – Pre slovenských lyžiarov zabezpečuje do rakúskeho strediska Stuhleck pri Semmeringu tradičnú autobusovú dopravnú linku Slovak Lines. Je to najvyšší kopec (1783 m) v najväčšom lyžiarskom stredisku na východe Rakúska.uviedla pre TASR hovorkyňa prepravcu Eva Vozárová.Z Bratislavy linka premáva počas víkendov, sviatkov a prázdnin až do konca vhodných snehových podmienok. Lyžiari sú na svahu od začiatku spustenia vlekov až do ukončenia prevádzky.dodala Vozárová.Množstvo lyžiarov z rôznych krajín sa na svah presúva štvor- a šesťmiestnymi sedačkami na tri výstupné stanice. Celkovo 24 km zjazdoviek dáva na výber každému podľa zdatnosti a odvahy.