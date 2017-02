Na Madagaskare sa za 5 rokov nelegálne vyťažilo 350.000 stromov

Madagaskar, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 14. februára (TASR) - Najmenej 350.000 stromov bolo v rokoch 2010-2015 nelegálne zoťatých v chránených oblastiach na Madagaskare. Vyplýva to zo štúdie, ktorú dnes zverejnila monitorovacia organizácia TRAFFIC.Zverejnené údaje poukazujú na to, ako málo má madagaskarská vláda pod kontrolou ťažbu palisandrového a ebenového dreva. Podľa správy bolo minimálne 150.000 ton dreva nezákonne vyvezených do Číny, Malajzie, na Maurícius a inde.K súčasnému stavu anarchie, z ktorej sa životné prostredie na Madagaskare bude spamätávať dlhé roky, prispelo podľa organizácie TRAFFIC viacero rôznych faktorov, ako napríklad politická nestabilita, slabá kontrola či korupcia. Madagaskarské úrady podľa organizácie zároveň zlyhali v tom, že neboli schopné potrestať ilegálnych obchodníkov s vzácnym tvrdým drevom.Tamojšia vláda si je vedomá problému s korupciou a podpísala tiež viacero medzinárodných dohôd zameraných na ochranu svojich prírodných zdrojov. V roku 2010 zároveň zakázala ťažbu a vývoz palisandrového a ebenového dreva.Organizácia TRAFFIC dlhodobo monitoruje nelegálny obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami.