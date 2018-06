Na maďarskej diaľnici M3 smerom do Nyíregyházy upozorňujú na zápchy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 6. júna (TASR) - Na maďarskej diaľnici M3 vedúcej z Budapešti na severovýchod, teda aj k hraniciam Slovenska, sa budú v stredu a vo štvrtok tvoriť zápchy v smere do Nyíregyházy, a to v úseku medzi 80. a 90. kilometrom, upozornil dopravný server utinform.hu.V okolí obce Nagyfüged cestári opravujú v uvedených dňoch povrch vozovky v čase od 08.00 do 18.00 h.Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu, v ktorom rýchlosť obmedzili na 60 kilometrov za hodinu.