Na maďarskej rekonštrukcii strelili Čecha do hlavy historickou zbraňou

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Budapešť 21. mája (TASR) - Ťažké poranenie utrpel uplynulý víkend v severomaďarskom meste Tata na hradných hrách český občan, ktorého nešťastnou náhodou strelili do hlavy.V historickej puške zabudol 30-ročný účastník hier nabíjaciu tyč, ktorou Čecha zasiahol do hlavy, informoval v pondelok regionálny spravodajský server Komáromsko-ostrihomskej župy Kemma.hu.Na rekonštrukcii boja z tureckých vpádov sa zúčastnil aj zranený 61-ročný muž, ktorý na hry pricestoval aj s rodinou, informoval server organizátor hier. Zraneného previezli do nemocnice v Tatabányi, kde ho operovali.Polícia začala trestne stíhať pre podozrenie z prečinu ohrozenia z nedbanlivosti pri výkone povolania 30-ročného muža pochádzajúceho zo Szigetváru v Baranskej župe.