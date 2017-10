Na maďarsko-rakúskej hranici otvoria čoskoro šesť nových priechodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/Viedeň 27. októbra (TASR) - Šesť nových maďarsko-rakúskych hraničných priechodov otvoria už v blízkej budúcnosti, informovali v týchto dňoch oficiálne zdroje v metropolách oboch krajín.Príslušné vyjadrenie maďarského štátneho tajomníka Leventeho Magyara potvrdil - podľa verejnoprávneho viedenského rozhlasu ORF - aj rakúsky rezort zahraničných vecí. Tento zámer je podľa neho v príprave v rámci medziregionálnej spolupráce.Nové hraničné priechody by mali, ako zdôraznil Magyar podľa tlačovej agentúry MTI, prispieť k posilneniu vzťahov v pohraničí. Z Budapešti však súčasne zaznela i kritika Rakúska za predĺženie pohraničných kontrol, ktoré sú síce deklarované ako dočasné, avšak pomaly sa menia v stále. Maďarská vláda to vníma ako "vážne nebezpečenstvo pre Schengen".V rábsko-mošonsko-šopronskej župe by sa mali otvoriť priechody Zsira-Lutzmansburg, Várbalog-Halbturn, Fertörakos-St.Margarethen a Rajka-Deutsch Jahrndorf. Vo Vašskej župe potom Köszeg-Oberpullendorf a Szentpéterfa-Moschendorf.Už skôr sa rozhodlo o prepojení oboch krajín na diaľničných úsekoch pri Körmende a Šoproni, ako aj o modernizácii železničnej trate Fertőszentmiklós-Neusiedl am See.