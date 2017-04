Na Majstrovstvách Európy postúpil Matej Poliak do semifinále

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Varšava 20. apríla (TASR) - V úvodnom dni majstrovstiev Európy v džude sa vo Varšave zo slovenskej štvorice predstavil jedine Matej Poliak a postaral sa o príjemné prekvapenie. V hmotnosti do 66 kg postúpil do semifinále a s Ukrajincom Georgijom Zantaraiom bude bojovať vo finálovom bloku o medailu od 16.00 hod.V 1. kole mal 24-ročný Matej Poliak v Torwar aréne za súpera Kesidisa z Cypru. Štvorminútový súboj zvládol podľa očakávania a zvíťazil na waza-ari. V 2. kole však narazil na podstatne kvalitnejšieho súpera Gruzínca Margvelašviliho. Obhajca titulu v tomto roku zvíťazil na turnaji Grand Prix v Düsseldorfe, na Grand Slame v Paríži skončil tretí, a zdalo sa, že to bude pre Poliaka už neprekonateľná prekážka. Po vyrovnanom začiatku a aktívnom džude z oboch strán presne v stej sekunde sa podaril Poliakovi kontrachvat a čo čakal málokto, hodil súpera na ippon.V treťom, už štvrťfinálovom kole sa bojovalo o víťaza B-skupiny a na Poliaka čakal Turek Sinan Sandal. V porovnaní s Gruzíncom ho nezdobili žiadne mimoriadne úspechy, len veľké skúsenosti. Vlani upútal na turnaji Grand Prix v Tbilisi 3. miestom a pre slovenského borca vznikla veľká šanca postúpiť do bojov o medaily. Po dramatickom priebehu, keď mal už v polovici Poliak na konte dve napomínania, necelú minútu pred koncom získal waza-ari za kosoto-gari a postúpil do semifinále.pochválil ho tréner reprezentácie Ján Gregor ml.Ukrajinec Georgij Zantaraia, bývalý majster Európy a sveta, bola ďalšia osobnosť na džudistických tatami. Ak by s ním Matej Poliak prehral, mohol o medailu zabojovať ešte v repasáži, najhoršie by skončil piaty. "" dodal Ján Gregor ml.Súboje o vzácne kovy sa začnú o 16.00.