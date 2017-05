Na ME v karate budú Slováci v sobotu bojovať šesťkrát o medaily

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kocaeli 5. mája (TASR) - Na 52. majstrovstvách Európy v tureckom Kocaeli budú slovenskí karatisti až šesťkrát bojovať o bronzovú medailu. V elimináciách zakaždým aspoň raz prehrali, no v turnajovom pavúku postúpili cez repasáže až do sobotného finálového bloku.V sobotu sa predstaví v súbornom cvičení kata Peter Fabian, v športovom zápase kumite Dominika Tatárová (+68), Dominik Imrich (-60), Matej Homola (-67), Matúš Lieskovský (-75) a celú bilanciu výpravy uzavrie v kumite družstvo žien.Na ME štartovalo dovedna 496 karatistov zo 44 krajín a nebolo ľahké sa v tvrdej konkurencii presadiť. V kumite tímov Semaníková, Suchánková, Tatárová a Vojtikevičová postupne zdolali Anglicko 2:0, prehrali s Tureckom 0:2, v repasáži si poradili s Nórskom 8:0, s Bosnou a Hercegovinou 2:0 a s Nemeckom budú bojovať v sobotu o bronz.Muži sa v kumite prepracovali taktiež dosť ďaleko, no podstatne kratšou cestou a bez víťazstva. Hneď v 1. zápase prehrali s Francúzskom 0:3, ktoré ich potiahlo do repasáže a v ňom neuspeli s Talianskom 1:2.Tesnú tímovú prehru, ktorá ich vyradila hneď na začiatku, si v 1. kole zapísali Slovenky v kata (Bačíková, Brázdová, Merašická) s Bieloruskami 2:3.V jednotlivcoch Peter Fabian v kata okrem jednej prehry štyrikrát zvíťazil a ak by sa mu to podarilo v sobotu s Talianom Busatom, ovenčil by sa bronzom. Rovnakú možnosť bude mať Dominika Tatárová (+68) proti Ruske Zajcevovej, no mala veľmi blízko do finále, keď prehrala s Francúzkou Florentinovou na zástavky. V -60 Dominik Imrich nastúpi v boji o bronz proti Ukrajincovi Filipovyčovi, v -67 Matej Homola proti Španielovi Leonovi a v -75 Matúš Lieskovský proti Maďarovi Harspatakimu.