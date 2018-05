Na ME v karate v Novom Sade slovenská snaha po medailovom prieniku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

SR budú reprezentovať:



kata ženy: Dorota Balciarová

kata muži: Peter Fabian

kata družstvá ženy: Ema Brázdová Ema, Ľudmila Bačíková, Nikoleta Merašická



kumite



ženy, -50 kg: Lucia Kováčiková, -55 kg: Viktória Semaníková, -61 kg: Ingrida Suchánková, -68 kg: Miroslava Kopúňová, +68 kg: Dominika Tatárová, družstvá: Semaníková, Suchánková, Kopúňová, Tatárová

muži, -60 kg: Dominik Imrich, -67 kg: Matej Homola, -75 kg: Matúš Lieskovský, -84 kg: Pavol Bitto, +84 kg: Attila Jóba, družstvá: Dávid Podsklan, Ľuboš Džačovský, Imrich, Homola, Lieskovský, Bitto, Jóba



Program ME



štvrtok: 9.00 eliminácie a repasáže kata mužov a žien, 11.30 eliminácie kumite muži +84, -84, -75, -67, -60, ženy +68, -68, -61, -55, -50, 18.30 repasáže kumite

piatok: 9.00 eliminácie a repasáže kata družstiev muži a ženy, 10.00 eliminácie kumite družstiev muži a ženy, 15.00 repasáže kumite družstiev muži a ženy

sobota: 9.30 kumite o bronz muži +84, -84, -75 a ženy +68, -68, -61, -55, 12.00 finále, 15.30 o bronz kata ženy a muži, 16.00 kumite -60, -67 muži, -50, tímy ženy, 18.00 finále

nedeľa: 9.00 o bronz: kata družstiev muž a ženy, kumite družstiev muži, 12.00 finále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Novi Sad 9. mája (TASR) - Na 53. majstrovstvách Európy v srbskom Novom Sade sa od štvrtka do nedele v hale Vojvodina pokúsi slovenská výprava karatistov nadviazať na pozoruhodnú medailovú históriu.Vlani na ME v tureckom Kocaeli sa o vzácne kovy postarali s dvoma bronzami v kumite družstvo žien a v hmotnosti do 60 kg Dominik Imrich. Družstvo žien v kumite sa dosiaľ v histórii ME len dvakrát medailovo presadilo, pred 11 rokmi doma v Bratislave a vlani. Prvýkrát sa stalo, že dosiahlo na medailový stupeň mimo domáceho prostredia. Imrich vyskočil na bronzový stupienok v 18 rokoch, a takýto úspech čakal v jeho premiére na seniorskom šampionáte málokto. Už minulý rok sa prejavil v Kocaeli fakt, že sa karate stalo v Tokiu 2020 súčasťou olympijského programu. Konkurencia narástla a o to ťažšie bolo medailovo sa presadiť. Podobný tlak konkurencie sa očakáva aj teraz v Novom Sade.V medailovej štatistike krajín zvíťazilo vlani domáce Turecko so 14 kovmi (4-4-6) pred Talianskom 8 (3-3-2) a Španielskom 5 (3-0-2), Slovensko obsadilo spolu s Azerbajdžanom 12. miesto s dvoma bronzami. Historická zbierka slovenského karate sa tak na ME rozšírila už na 36 medailí (6-9-21).