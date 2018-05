Na ME v karate zabojuje o medailu aj Dominik Imrich v kumite do 60 kg

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Novi Sad 11. mája (TASR) - Na majstrovstvách Európy v karate zabojuje v sobotu v srbskom Novom Sade o bronz okrem Balciarovej v kata aj Dominik Imrich v kumite do 60 kg.Imrich prehral už v 1. kole s Pavlovom z Macedónska, keď zápas skončil 1:1 a rozhodcovia sa priklonili na stranu súpera. Víťaz skupiny Pavlov však slovenského karatistu potiahol do repasáže, kde si suverénne po výsledku 9:0 poradil s Holanďanom El Attarom, aj s Černohorcom Dulovičom 4:1 a v sobotu mu v ceste za bronzom bude stáť Lotyš Kalnins.V kumite do 75 kg prehral v 3. kole na zástavky Matúš Lieskovský s Francúzom Da Costom, v -67 Matej Homola v 2. kole s Azerbajdžancom Agalarzadem 0:2, v -61 Ingrida Suchánková nestačila v 1. kole pomerom 0:2 na Chorvátku Lenardovú, v -55 Viktória Semaníková v 3. kole doplatila po výsledku 2:6 na Warlingovú z Luxemburska a Lucia Kováčiková v -50 prehrala v 2. kole so Španielkou Sanchezovou 1:2.V družstvách sa nepresadili ženy v súbornom cvičení, keď v zostave Brázdová, Merašická a Bačíková podľahli v 1. kole Ruskám 1:4. Rovnako dopadli v kumite muži Imrich, Homola, Lieskovský, Bitto, Džačovský a Podsklan s úvodnou prehrou 2:3 s Rakúskom.V tímoch sa v turnajovom pavúku nádejne pohybovali v kumite Slovenky. So Semaníkovou, Suchánkovou, Kopúňovou a Tatárovou zdolali najskôr Izrael 2:0, potom Belgicko 2:0. Vo 4. kole narazili na lepšieho z dvojice Švajčiarsko - Švédsko.