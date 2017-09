Na ME v krose v Šamoríne predbežne 555 vytrvalcov z 36 krajín

ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 21. septembra (TASR) - Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu absolvujú svoju 24. edíciu na Slovensku a organizátori na nich očakávajú takmer 800 účastníkov. Podujatie sa uskutoční 10. decembra v športovom areáli x-bionic® sphere v Šamoríne.Európska atletika (EA) v uplynulých dňoch uzavrela predbežné prihlášky a z ich sumarizácie vyplýva, že na šampionáte by mohlo v šiestich individuálnych súťažiach a jednej miešanej štafete štartovať 555 vytrvalcov z 34 krajín - 302 mužov a 253 žien. Ak by sa to naplnilo, išlo by o nový rekord šampionátu. Doposiaľ najviac bežcov 525 z rekordných 36 krajín štartovalo na 20. ME v Belehrade 2013. Ak by nepadol rekord šampionát na Slovensku by sa mal zaradiť do historickej trojky. Za belehradským nasleduje Budapešť 2012 s 518 účastníkmi a slovinské Velenje, kde v roku 2011 štartovalo 476 športovcov.Najpočetnejšiu výpravu avizuje Veľká Británia, do súbojov o medaily nasadí maximálny počet 40 bežcov – po šesť v každej zo šiestich súťaží (muži, ženy, muži do 23, ženy do 23 rokov, juniori, juniorky) plus pobeží aj štvorčlenná miešaná štafeta. Francúzsko plánuje 38-člennú nomináciu, nasledujú Írsko (37), Taliansko (36), Dánsko (33), Ukrajina (31), Portugalsko (30) a Nemecko s Tureckom po 28. V predbežnej slovenskej prihláške je 15 miest.v tlačovej správe informoval Vladimír Gubrický, koordinátor Slovenského atletického zväzu (SAZ) pre ME 2017 v cezpoľnom behu.Súčasťou šampionátu budú aj preteky pre verejnosť s názvom "ME v krose – beh pre verejnosť". Súťažiť sa bude na tom istom 1,5 km dlhom okruhu, na ktorom pobežia krátko predtým i noví európski šampióni. Všetci, ktorí súťaž dokončia, sa môžu tešiť na repliku medaily. Deti budú súťažiť na trati 1,5 km (štart o 15.00) a dospelí na 6 km (15.20). Súčasťou "dospeláckeho" behu budú aj preteky dvojíc. Muži aj ženy budú súťažiť v štyroch vekových kategóriách – do 40 rokov, od 40 do 49 rokov, od 50 do 59 rokov a nad 60 rokov. Z kapacitných dôvodov je počet štartových čísiel limitovaný – šancu zabehnúť si na trati ME získa len prvých 900 prihlásených. Štartovné je symbolických päť eur.Organizačnému výboru 24. ME v cezpoľnom behu šéfuje prezident SAZ Peter Korčok, viceprezidentmi OV sú Ladislav Asványi (SAZ), Juraj Bača (x-bionic® sphere) a Gabriel Bárdos (mesto Šamorín).Šamorín získal právo usporiadať 24. ME v cezpoľnom behu 9. novembra 2015, keď 12 členov rady Európskej atletiky (EA) na zasadnutí vo Frankfurte hlasovalo za slovenskú kandidatúru a len traja za írsky Dublin.