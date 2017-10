Na ME v krose v Šamoríne sa črtá rekordná účasť bežcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Program 24. ME v krose v Šamoríne:



nedeľa 10. decembra, 9.00: juniorky, 9.25: juniori, 9.55: ženy do 23 rokov, 10.35: muži do 23 rokov, 11.15: ženy, 11.55: muži, 13.10: miešaná štafeta, 15.00: beh pre verejnosť - mládež, 15.20: beh pre verejnosť – dospelí

Bratislava 10. októbra (TASR) – Na nadchádzajúcich 24. ME v krose v Šamoríne v nedeľu 10. decembra očakávajú organizátori zo Slovenského atletického zväzu (SAZ) rekordnú účasť bežcov.informoval na utorňajšej tlačovej konferencii prezident SAZ a súčasne predseda organizačného výboru ME Peter Korčok a dodal:Na programe je celkovo deväť behov, z toho sedem majstrovských, ktoré absolvujú juniori a juniorky, ženy a muži do 23 rokov, ženy, muži, miešané štafety, verejnosť deti a dospelí. V predbežnej slovenskej prihláške na ME je 15 miest.uviedol šéftréner SAZ Martin Pupiš. Premiéru na šamorínskych ME budú mať miešané štafety. Jednou z jej členiek by mala byť semifinalistka behu na 800 m na halových ME 2017 v Belehrade Alexandra Štuková.povedala členka BK HNTN Bratislava. Za mužov by mali nastúpiť Jozef Repčík a Jozef Pelikán. Pôvodne sa uvažovalo aj so štartom Lucie Klocovej, tá však ohlásila ukončenie aktívnej činnosti.vysvetlil Pupiš.Posty ambasádorov ME prijali jedenásty triatlonista z OH 2016 v Riu de Janeiro Richard Varga a populárny moderátor Matej "Sajfa" Cifra, ktorý je aj solídny kondičný bežec. Obaja budú propagovať najvýznamnejšie športové podujatie v olympijských športoch organizované v roku 2017 na Slovensku.povedal Matej "Sajfa" Cifra, ktorý bude bežať v reprezentačnom drese Slovenska. Ten mu na záver tlačovej konferencie odovzdal P. Korčok.