Na ME v krose v Šamoríne sa prihlásili reprezentanti z 38 krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 24. októbra (TASR) - Na 24. majstrovstvá Európy v krose v Šamoríne (10. decembra 2017) sa dodatočne prihlásili ďalšie tri krajiny - Arménsko, Island a Moldavsko. Ich počet tak stúpol na 38 a existuje reálny predpoklad, že bude rekordný. Doposiaľ najviac ich štartovalo na 20. ME v Belehrade 2013 - 36, informovala tlačová správa organizátorov šampionátu.uviedol Marián Hammel z organizačného výboru šamorínskych ME v krose. Podľa predbežných prihlášok sa tak do Šamorína chystá 590 bežcov, čo naznačuje, že by mohol padnúť rekord v počte aktívnych účastníkov na tomto podujatí. Doposiaľ najviac – 525 – štartovalo v Belehrade v roku 2013. Nasleduje Budapešť 2012 s 518 účastníkmi a slovinské Velenje, kde v roku 2011 štartovalo 476 športovcov.Najpočetnejšiu výpravu avizuje Veľká Británia, do súbojov o medaily nasadí maximálny počet 40 bežcov – po šesť v každej zo šiestich súťaží plus pobeží aj štvorčlenná miešaná štafeta. Španielsko plánuje 39-člennú nomináciu, nasledujú Francúzsko (38), Írsko (37), Taliansko (36), Dánsko (33), Ukrajina (31), Portugalsko (30) a Nemecko s Tureckom po 28. Slovensko by malo reprezentovať 20 bežcov, po traja v súťažiach mužov, žien, žien do 23 rokov, juniorov a junioriek, jeden v kategórii mužov do 23 rokov a štvorčlenná miešaná štafeta na 4 x 1,5 km.Počty predbežne prihlásených v jednotlivých súťažiach vyzerajú nasledovne – muži: 92, ženy: 82, muži do 23 rokov: 96, ženy do 23 rokov: 68, juniori: 105, juniorky: 99 a v premiére štvorčlenných mix štafiet je 11 (s náhradníkmi dovedna 48).