Na ME v stíhacích pretekoch nadvláda Ruska, Fialková skončila desiata

Ruský biatlonista Jevgenij Garaničev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



stíhacie preteky



muži na 12,5 km: 1. Loginov 31:46,2 (1 tr. okr.), 2. Garaničev (obaja Rus.) +27,8 (1), 3. Rastorgujevs (Lot.) 59,5 (4), 4. Volkov (Rus.) 1:01,6 (1), 5. Anev (Bul.) 1:28,6 (2), 6. Christiansen (Nór.) 1:31,4 (2), ...19. Martin Otčenáš 2:31,8 (5), 37. Tomáš Hasilla (obaja SR) 3:58,6 (6)



ženy na 10 km: 1. Starychová (Rus.) 30:04,4 (0), 2. Džimová (Ukr.) +19,8 (2), 3. Slepcovová (Rus.) 32,1 (1), 4. Vítková (ČR) 47,8 (2), 5. Mironovová (Rus.) 1:29,6 (3), 6. Hojniszová (Poľ.) 1:29,8 (1), ...10. Ivona Fialková 2:08,6 (3), 32. Terézia Poliaková (obe SR) 4:37,8 (3)

Duszniki 28. januára (TASR) - Na majstrovstvách Európy v biatlone sa v sobotu v poľských Dusznikách bojovalo o medaily v stíhacích pretekoch. Medzi mužmi vynikli najviac Rusi, zlatý Loginov a strieborný Garaničev (+27,8), tretí dobehol Lotyš Rastorgujevs (+59,5).Slovenskej dvojici na štarte znemožnila posun vpred zlá strelecká bilancia, Martin Otčenáš sa zaradil na 19. miesto (+2:31,8) a Tomáš Hasilla na 37. (+3:58,6).Medzi ženami skončila na zlatom stupienku Ruska Starychová pred Ukrajinkou Džimovou (+19,8) a ďalšou Ruskou Slepcovovou (+32,1), slovenská biatlonistka Ivona Fialková stratila na 10. mieste na najlepšiu 2:08,6 min a dosiahla najvýraznejší slovenský individuálny výsledok na ME.Pre zlatého Aleksandra Loginova to bola na ME v Dusznikách už tretia medaila a so zbierkou dvoch zlatých a jednej striebornej sa stal aj najúspešnejším jednotlivcom. V stíhačke zastrieľal presne, len raz minul terč, keď s nulou na streleckom konte neskončil ani jeden účastník.Dvojica slovenských biatlonistov si oproti umiesteniam v šprinte pohoršila hlavne preto, že sa až príliš dlho zdržala na trestných okruhoch. Martin Otčenáš vyštartoval ako 13-ty, no so streleckou bilanciou 1-1-1-2 najlepším konkurovať nemohol. Aj Hasillova zbierka trestných okruhov 2-1-2-1 bola vysoká a nasledoval zosun vo výsledkoch.Medzi ženami sa zopakovali na medailových stupňoch mená zo šprintu, len v rozhádzanom poradí, so zlatou, strelecky neomylnou Starychovou. Ruska na ME nazbierala v individuálnych pretekoch tri medaily, dve zlaté a jeden bronz. Pochvalu si zaslúžila slovenská biatlonistka Ivona Fialková, ktorá sa v sobotu ako jediná z výpravy v stíhačke oproti 15. šprintu zlepšila a skončila desiata. A mohla byť aj vyššie, nebyť troch chýb v stojkových položkách (0-0-2-1). Rovnaký počet troch trestných okruhov nazbierala aj 32. Terézia Poliaková (0-1-1-1).