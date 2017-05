Na ME v zápasení Jaloviar vypadol v osemfinále, neuspel ani Čertkojev

Na ilustračnej snímke slovenský zápasník vo voľnom štýle Jozef Jaloviar (červený dres). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Novi Sad 3. mája (TASR) - Slovenským zápasníkom sa nedarilo ani v druhý súťažný deň na ME v srbskom Novom Sade.Voľnoštýliar Elbrus Čertkojev prehral v hmotnostnej kategórii do 65 kg v osemfinále s Rusom Iliasom Bekbulatovom 0:12. Súper sa neskôr prebojoval do finále a potiahol Čertkojeva do repasáže, v nej ale Slovák nestačil na Azerbajdžanca Gitinomagomeda Gadžijeva, ktorému podľahol 6:8 na technické body.Neuspel ani ďalší slovenský reprezentant vo voľnom štýle Jozef Jaloviar, v kategórii do 97 kg stroskotal hneď na prvej prekážke. V osemfinále prehral s Bulharom Michailom Petrovom Ganevom 0:4.Na európskom šampionáte sa predstavia ešte piati slovenskí borci - vo voľnom štýle Mykola Bolotňuk (do 61 kg), Michal Duba (74 kg), Soslan Gaglojev (125 kg) a v grécko-rímskom štýle Leoš Drmola (71 kg) a Támas Soós (130 kg).