Na ME v zjazde na divokej vode v šprinte obsadil Beňuš 5. miesto

Finálové výsledky šprintu



K1ž: 1. Claire Brenová 44,52, 2. Lise Vinetová (obe Fr.) +0,18, 3. Melanie Mathysová (Švajč.) 0,78



C1m: 1. Vladimír Slanina (ČR) 43,94, 2. Quentin Dazeur (Fr.) +0,04, 3. Luka Obadič (Chorv.) 0,58, ...5. Matej BEŇUŠ (SR) 0,69



K1m: 1. Vid Debeljak 39,36, 2. Nejc Znidarčič +0,17, 3. Anže Urankar (všetci Slovin.) 0,66



C1ž: 1. Marlene Ricciardiová 51,90, 2. Cecilia Panatová (obe Tal.) +0,37, 3. Cindy Coatová (Fr.) 0,68



C2m: 1. Tony Debray - Louis Lapointe 41,88, 2. Stephane Santamaria - Quentin Dazeur +0,64, 3. Damien Mareau - Pierre Troubady (všetci Fr.) 0,80



C2ž: 1. Alice Panatová - Cecilia Panatová (Tal.) 50,76, 2. Cindy Coatová - Manon Durandová (Fr.) +0,38, 3. Mathilde Rosová - Marlene Ricciardiová (Tal.) 1,59, ...6. Barbora KORTIŠOVÁ - Katarína KOPÚNOVÁ (SR) 6,49

Skopje 13. mája (TASR) - Na majstrovstvách Európy v zjazde na divokej vode v macedónskom Skopje sa v sobotných šprintérskych pretekoch Slovákom nedarilo. Z dvoch finálových štartov vyťažil singlista Matej Beňuš 5. miesto a deblistky Barbora Kortišová - Katarína Kopúnová šieste.V perejách rieky Treska naznačil v kvalifikácii strieborný olympionik v slalomárskom singli Beňuš, že môže jednoznačne pomýšľať aj na zjazdársku medailu. Na umelej dráhe v kaňone Matka zajazdil najrýchlejší čas 43,62 a ako jediný pokoril hranicu 44 sekúnd. Z 1. kola postupovalo do finále päť najrýchlejších, z druhého sedem a v 12-člennom finále už Beňuš čas z kvalifikácie nezopakoval. Skončil piaty, keď si na zjazdárskej singlovke schuti pred slalomárskymi ME v slovinskom Tacene zatrénoval, k zlatu mu chýbalo 0,69 sekundy, k bronzu len 0,11 s.V sedemčlennom finále sa nepresadili ani vlani zlaté deblistky na MS v bosnianskej Banja Luke Barbora Kortišová - Katarína Kopúnová. Stalo sa im niečo podobné ako Beňušovi, keď nezopakovali oveľa lepšiu jazdu z kvalifikácie. Prvé kvalifikačné kolo s druhým najrýchlejším časom 51,19 s prehľadom zvládli, rýchlejšie od nich boli len Francúzky Coatová - Durandová (50,79), no vo finále sa časom 57,25 výrazne spomalili a obsadili šieste miesto.Z ďalších kvalifikácií už slovenské lode do finále nepostúpili. Medzi kajakárkami skončila v 1. kole Barbora Kortišová 13-ta (50,00), v druhom 9-ta (49,62), v singloch Katarína Kopúnová 7-ma (53,82) a 8-ma (1:02,64), v mužských singloch obsadil Martin Meďveď 21. (47,95) a 14. miesto (47,35), Roman Zuzik 24-té (50,53) a 19-te (49,98).Tímový líder, 11-násobný majster Európy i sveta Jaroslav Slučik, sledoval šprint po operácii bedrového kĺbu zo svojho bytu a výsledky ho príliš nepotešili. "