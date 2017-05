Na ME vo vodnom slalome v Tacene majú Slováci opäť vysoké ambície

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Program



štvrtok - kvalifikácia, 1. kolo: 14:00 C2m, 14:35 C1ž, 15:25 K1m, 2. kolo: 16:40 C2m, 17:05 C1ž, 17:35 K1m

piatok - kvalifikácia: 1. kolo: 9.00 K1ž, 9.45 C1m, 2. kolo: 10.40 K1ž, 11.10 C1m, - finále tímov: 13.05 C2m, 13.30 C1ž, 15.05 K1m, 16.00 K1ž, 16.45 C1m

sobota - semifinále: 11.05 K1m (30 lodí), 12.10 C1ž (20), 13.05 C2m (15), finále: 15.05 K1m (15), 15.50 C1ž (10), 16.25 C2 (10)

nedeľa - semifinále: 11.35 K1ž (20), 12.20 C1m (20), finále: 15.05 K1ž (10), 15.40 C1m (10)



Budú reprezentovať



C1 muži: Matej Beňuš, Alexander Slafkovský, Michal Martikán

K1 ženy: Jana Dukátová, Eliška Mintálová, Elena Kaliská

C2: Ladislav a Peter Škantárovci, Tomáš Kučera a Ján Bátik, Pavol a Peter Hochschornerovci

K1 muži: Martin Halčin, Jakub Grigar, Andrej Málek

C1 ženy: Monika Škáchová, Simona Glejteková, Simona Maceková

Tacen 31. mája (TASR) - Na 18. majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene, ktoré sa začínajú vo štvrtok, bude mať slovenská výprava opäť najvyššie ambície, aj keď prežila značné zmeny. S novým realizačným tímom pribudlo do reprezentácie viacero nováčikov, no zostali aj známe osvedčené mená opradené množstvom medailí.Dovedna v Tacene štartuje 23 krajín a bude dosť otázne, v akom stave sa v poolympijskom roku ukáže konkurencia. V perejách rieky Sáva si mnohí užili dostatok adrenalínu v minulosti, na ME v roku 2005 i na MS a na viacerých Svetových pohároch. V živej pamäti zostal svetový šampionát v roku 2010, keď organizátori vynaložili obrovské úsilie, aby zvládli veľkú vodu, trojnásobok prietoku oproti zvyklostiam a museli dokonca upravovať aj program. Trať sa oproti minulosti teraz pomenila, no to najdôležitejšie zostalo, úvodný skok po štarte, ktorý sa stal pre mnohých strašiakom. Povráva sa, že kto ho zvládne a "sadne" na vlnu, poletí v perejách ako raketa až do cieľa. Pre každého sa najskôr stane základným kľúčom na úspech kvalifikácia, z nej postúpi do semifinále 30 kajakárov, po 20 kajakárok, singlistov a singlistiek, 15 deblistov, vo finále bude bojovať 15 kajakárov a po 10 lodí v každej ďalšej kategórii. Na kanáli vládla vždy počas vrcholných podujatí búrlivá atmosféra fanúšikovských skupín, ktorí bojovali v hlučnosti medzi sebou a strhli pozornosť nielen na vodu, ale aj na tribúny.Premiéru na poste tímového lídra prežije Lukáš Giertl, ktorý nahradil Róberta Orokockého. Z predchádzajúcich ambícii zľavovať nechce a rovnako tak zmýšľajú aj ďalší tréneri na postoch v jednotlivých kategóriách. Ženský kajak povedie práve Róbert Orokocký, ktorý dohliadne na kajakárky s pozoruhodným vekovým rozpätím od 18 rokov až po 45, na mladučkú Mintálovú i dvojnásobnú olympijskú víťazku Kaliskú a popri nich na svoju zverenkyňu Janu Dukátovú. Novú výzvu prijal v kategórii kajakárov tréner Tomáš Mráz, s vyrovnanou trojicou Grigar, Halčin a Málek sa pokúsi preraziť už v Tacene. Na najvyváženejších singlistov dozrie Stanislav Gejdoš, s Beňušom, Slafkovským a Martikánom bude mať jasný zlatý cieľ aj v pretekoch tímov. Rovnako zmýšľa aj Pavel Ostrovský s trojicou deblkanoistov, čo loď to pojem, zlatí z Ria Škantárovci, trojnásobní olympijskí víťazi Hochschornerovci a Kubáň - Olejník. Najskúsenejší spomedzi trénerov Juraj Ontko má pred sebou v ženskom singli jasný cieľ, úspešne zavŕšiť olympijský cyklus a premiérovo sa predstaviť s jednou aj na OH v Tokiu. Pracovať bude s najmladšími ženami, ktoré ešte nezavŕšili dvadsiatku a pre Ontka samotného sa otvára veľká výzva.Históriu ME sprevádzajú veľké úspechy slovenského vodného slalomu. Vlani v Liptovskom Mikuláši s medailovou zbierkou 4-1-2 žali bohatú úrodu, v C1 bol zlatý Slafkovský, strieborný Martikán, zlatá hliadka (Martikán, Slafkovský, Beňuš), v C2 zlatí Kučera - Bátik, zlatá hliadka (Hochschornerovci, Škantárovci, Kučera - Bátik), v K1ž bronzová Dukátová, bronzová hliadka (Kaliská, Dukátová, Nevařilová). Dovedna Slováci na ME nazbierali pozoruhodných 88 vzácnych kovov (44-22-22).