Na Medzinárodný filmový festival zavíta kanadský režisér Denis Côté

Režisér Denis Côté Foto: Facebook Cineuropa Foto: Facebook Cineuropa

Bratislava 15. septembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Bratislava navštívi ďalšia hviezda severoamerického nezávislého filmu. Po americkom filmárovi Alexovi Rossovi Perrym príde svoju profilovú sekciu osobne uviesť Kanaďan Denis Côté. Oceňovaný režisér sa o svoje názory podelí s návštevníkmi 19. ročníka MFF Bratislava aj na samostatnom masterclasse.Tvorba 43-ročného kanadského režiséra, bývalého filmového kritika s vytetovanými zábermi z Ejzenštejnových Desiatich dní, ktoré otriasli svetom na chrbte, potvrdzuje snahu bratislavského festivalu pátrať po neprebádaných kútoch kinematografie a súčasne autoroch s osobitým rukopisom. Denis Côté však zároveň patrí medzi úzku festivalovú smotánku, ktorá pravidelne boduje na významných filmových podujatiach, v jeho prípade sú to najmä festivaly v Berlíne a Locarne. Pre jeho tvorbu je charakteristické prelínanie fikčných a dokumentárnych postupov, čo reflektuje aj festivalový výber, pozostávajúci z dvoch hraných a dvoch dokumentárnych filmov. V nich sa často stretáva absurdita, mysteriózno či lyrizmus s verizmom.Vrcholom celej sekcie bude špeciálne uvedenie Côtého najnovšej dokumentárnej snímky Tvoja koža, taká jemná, ktorá mala tento rok premiéru v súťažnej sekcii na festivale v Locarne. Najstarším filmom vo výbere je Všetko, čo ona chce (2008), psychologická štúdia zraniteľnej mladej ženy žijúcej na mieste, kde sa zastavil čas. Coraline žije len s trápiacim sa otcom, vyhľadáva samotu a rozpráva len zriedkavo. Kvôli absencii financií i akýchkoľvek iných možností je samotným otcom nútená k prostitúcii, prostredníctvom nej sa stretáva so svetom gangstrov. Za túto pomalú, čiernobielu snímku, ktorú pred rokmi uviedol aj bratislavský festival, získal Côté v Locarne Strieborného leoparda za najlepšiu réžiu.Festivalový úspech zopakoval s filmom Curling (2010), ktorý pokračuje v línii predchádzajúcej snímky. Režisér opätovne sleduje zložitý vzťah medzi otcom a dcérou a rovnako využíva dlhšie statické zábery a voľné tempo. Popritom však do príbehu zapája rôzne bizarné prvky. Príbeh sleduje malý, do seba uzavretý svet Jean-Francoisa a jeho snahu izolovať svoju dcéru od okolitej spoločnosti. Tieto vzťahy a postupy dopĺňa ľadová kanadská príroda i ústredný curling.Côtého dokumentárnu tvorbu zastupujú Beštiár (2012) a spomínaná najnovšia snímka Tvoja koža, taká jemná, v ktorej nazrel do sveta kulturistiky. Film opäť obsahuje prvky absurdity aj poézie a odhaľuje odvekú ľudskú túžbu po dokonalosti.MFF Bratislava 2017 sa uskutoční od 9. do 16. novembra v bratislavských mestských kinách a kluboch.TASR informovala za organizátorov festivalu Veronika Muchová.