Na megakoncerte Helena Vondráčková 70 zaznie 31 známych songov

Na snímke česká speváčka Helena Vondráčková. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Sedemdesiate jubileum oslávi Helena Vondráčková veľkolepým koncertom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už túto sobotu 21. októbra. Blahoželať jej priamo v Bratislave na koncerte Helena Vondráčková 70 prídu svojimi pesničkami Vašo Patejdl, Sisa Sklovská, formácia Fragile Braňa Kostku, ale tiež dávny kamarát, ktorý je spätý s jej kariérou už od začiatku, maestro Karel Gott.Helena sa pohybuje na scéne šoubiznisu 52 rokov a 70. narodeniny sa budú v Bratislave oslavovať veľkolepo. Pripravená je hudobno-vizuálna šou, ktorá ponúkne mnohé exkluzívne fotografie a videá zo speváčkinho života, dokonca zaznie aj doslova raritná nahrávka hlasu Heleny Vondráčkovej z roku 1958, keď ako 11-ročné dievčatko blahoželala svojej mamičke k narodeninám. Čo všetko jej vtedy zaželala a čím ju potešila - aj to sa dozvedia všetci, ktorí zavítajú v sobotu na zimný štadión.V predaji sú už len posledné kusy vstupeniek, dokončuje sa scenár šou, prebiehajú posledné prípravy. Organizátorka koncertu Silvia Nemčovičová:Nielen krásna, ale aj veľkolepá šou to bude - samotný koncert sprevádzaný živou kapelou je naplánovaný na viac ako dve hodiny a podľa zoznamu skladieb, ktorý sa podarilo zachytiť, majú sa všetci prítomní na čo tešiť. Zaznie celkom 31 piesní Heleny a jej hostí, medzi nimi skladby Vzhůru k výškám, Červená řeka, Pátá, Přejdi Jordán, Dvě malá křídla tu nejsou, Sladké mámení, Dlouhá noc, Malovaný džbánku, Lásko má ja stůňu, Slza z tváře padá, To tehdy padal déšť, Sblížení či Svou partu ještě naštěstí mám. V playliste sa dokonca nachádza aj skladba To se nikdo nedoví a vraj zaznie v pôvodnej podobe dueta s nezabudnuteľným Waldemarom Matuškom.Posledné vstupenky na megakoncert Helena Vondráčková 70, ktorý sa koná v sobotu 21. októbra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, sú v predaji exkluzívne v sieti Predpredaj.sk.