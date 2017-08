Na MEJ-23 slalomárov máme prvé medaily. Zlato a bronz

Na snímke slovenská reprezentantka Soňa Stanovská Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálový výsledky hliadok



3xK1ž-23: 1. Holandsko 130,55 (4), 2. Nemecko 130,81 (2), 3. Poľsko 131,02 (2), 4. Slovensko (Michaela Haššová, Viktória Orokocká, Simona Maceková) 131,90 (6)



3xK1m-23: 1. Francúzsko 111,75 (4), 2. Slovinsko 112,71 (6), 3. Rakúsko 114,17 (2), ...7. Slovensko (Andrej Málek, Radoslav Mikó, Richard Macúš) 116,53 (4)



3xK1ž juniorky: 1. Česko 127,90 (2), 2. Francúzsko 134,57 (4), 3. Rusko 135,07 (2), 4. Slovensko (Eliška Mintálová, Soňa Stanovská, Silvia Brosová) 136,00 (6)



3xK1m juniori: Česko 117,18 (2), 2. Taliansko 117,40 (4), 3. Nemecko 119,51 (6), ...10. Slovensko (Adam Gonšenica, Matej Pašek, Patrik Juríček) 124,88 (8)



3xC1ž-23: 1. Česko 137,35 (4), 2. Slovinsko 144,44 (2), 3. Slovensko (Simona Maceková, Monika Škáchová, Eva Diešková) 145,78 (6)



3xC1m-23: 1. Francúzsko 114,01 (0), 2. Nemecko 116,18 (2), 3. Česko 117,28 (0), ...6. Slovensko (Marko Mirgorodský, Tomáš Džurný, Marko Gurecka)121,26 (2)



3xC1ž juniorky: 1. Slovensko (Simona Glejteková, Soňa Stanovská, Monika Škáchová) 138,58 (2), 2. Nemecko 138,65 (0), 3. Rusko 143,65 (4)



3xC1 juniori: 1. Česko 120,99 (2), 2. Španielsko 124,13 (0), 3. Poľsko 128,38 (6), ....6. Slovensko (Martin Dodok, Ľudovít Macúš, Juraj Mráz) 131,16 (6)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hohenlimburg 18. augusta (TASR) - Na MEJ-23 slalomárov na divokej vode v nemeckom Hohenlimburgu slovenské tímy úspešne útočili na medaily. Zlaté vybojovali slovenské singlistky v juniorskej kategórii. V zložení Simona Glejteková, Soňa Stanovská, Monika Škáchová zdolali druhé Nemky o 0,07 sekundy a tretie Rusky o 5,07. Zajazdili čisto, druhú polovicu aj primerane rýchlo a zlatu im nezabránil ani ťuk na úplne poslednej bránke.Bronzové medaily singlistiek do 23 rokov v zložení Simona Maceková, Monika Škáchová, Eva Diešková mohli mať aj cennejší lesk, na medzičasoch Slovenky viedli, no keď k dotyku na 9. bránke pribudli ťuky na 19. a predposlednej, klesli na 3. miesto.Veľmi vyrovnané už boli prvé tímové preteky kajakárok do 23 rokov. Až prvé štyri sa zmestili do 1,35 sekundy, so 4. miestom slovenských kajakárok. O zlato sa pripravili hneď na prvej z 25 bránok, dvakrát si ťukli aj do 8. bránky a nepomohol im už ani zrýchlený záver.Blízko k medaile s podobným priebehom ako u ich starších kolegýň mali aj juniorské kajakárky, keď len jeden ťuk ich o to pripravil. Možno to bol ten úplne prvý, taktiež na úvodnej bránke, ďalšie pribudli na 11-tej a 14-tej.