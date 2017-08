Na MEJ-23 v kvalifikácii neuspeli vo štvrtok tri slovenské lode

Kajakár Andrej Málek Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Kvalifikáciu dokončia v piatok zvyšnými kategóriami.



Výsledky kvalifikácie



C2m-23: 1. Mrůzek - Kašpar (ČR) 120,44 (2), ...5. Matúš Gewissler - Juraj Skákala (SR) 132,68 (6)



K1ž-23: 1. Lisa Leitnerová (Rak.) 105,82 (0), ...11. Viktória Orokocká 117,27 (2), 13. Simona Maceková 118,20 (2), 17. Michaela Haššová (všetky SR) 119,73 (2), 2. kolo: 4. Haššová 117,14 (2)



K1m-23: 1. Martin Srabotnik (Slovin.) 95,53 (0), ...27. Richard Macúš 104,57 (2), 28. Radoslav Mikó 104,93 (0), 48. Andrej Málek (všetci SR) 144,57 (50), 2. kolo: 7. Málek 100,10 (4), 9. Macúš 100,90 (0), nepostúpil 13. Mikó 101,59 (2)



K1ž juniorky: 1. Antónie Galušková (ČR) 109,62 (2), ...13. Eliška Mintálová 119,62 (6), 18. Soňa Stanovská 122,86 (4), 19. Silvia Brosová (všetky SR) 125,48 (6), 2. kolo: 1. Stanovská 114,23 (2), 4. Brosová 119,45 (0)



K1m juniori: 1. Felix Oschmautz (Rak.) 97,62 (0), ...25. Patrik Juríček 109,75 (2), 27. Adam Gonšenica 110,13 (4), 30. Matej Pašek (všetci SR) 112,94 (8), 2. kolo: 1. Gonšenica 101,94 (0), nepostúpili 15. Pašek 113,36 (8), 19. Juríček 116,23 (8)







Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hohenlimburg 17. augusta (TASR) - Na ME juniorov a slalomárov do 23 rokov neuspeli v nemeckom Hohenlimburgu vo štvrtok tri slovenské lode. Dovedna ich v úvodnom dni mládežníckeho šampionátu štartovalo 13.Slovenské lode sa vo výsledkoch kvalifikácie v popredí neobjavili. Deblisti Gewissler - Skákala síce obsadili 5. miesto, no v ich kategórii štartovalo len osem lodí a všetky postupovali. Prekvapujúco mal starosti s postupom aj skúsený kajakár Andrej Málek, v prvom kole vynechal bránku, v druhom zachránil postup medzi 25 bránkami 7. miestom.