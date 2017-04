Na mestskom úrade v Poprade bude fungovať infokiosk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR PZ v Bratislave Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 29. apríla (TASR) - Novinkou vybavenia na Mestskom úrade v Poprade bude od utorka 2. mája informačný kiosk vo vestibule. Zahŕňa v sebe dve funkcie, a to vyvolávací systém do rýchlej zóny a zároveň prehľadný navigačný informačný systém poskytujúci návštevníkom informácie o lokalizácii jednotlivých pracovísk, ako aj kontaktoch na ich pracovníkov."Je to moderný informačný systém, ktorý by mal pomôcť občanom zjednodušiť orientáciu na mestskom úrade a zároveň v maximálnej možnej miere zefektívniť vybavovanie potrebnej agendy," uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. V pravej časti obrazovky je časť venovaná vyvolávaciemu systému, v ktorej sa nachádzajú najčastejšie vyhľadávané agendy a požiadavky občanov. Tie boli vyselektované po dvoch mesiacoch prevádzky rýchlej zóny na základe reálnych potrieb ľudí prichádzajúcich na mestský úrad. Po zvolení oblasti, získa návštevník lístok s číslom, ktoré si následne odsleduje na LED paneli nad rýchlou zónou.V samotnej rýchlej zóne sú k dispozícii štyri pracoviská, ktoré následne obslúžia klientov. V ľavej časti obrazovky infokiosku sa nachádza komplexný orientačný plán celého mestského úradu, ktorý dokáže navigovať občana na konkrétne oddelenia alebo za konkrétnymi pracovníkmi.Infokiosk vo vybavení mestských úradov nie je žiadnou novinkou, avšak podľa Švagerka kombinácia navigačného a vyvolávacieho systému je výnimočná. "Bola to naša špecifická požiadavka, aby bola integrovaná informačná rovina a vyvolávací systém. Podľa našich informácií je to vôbec prvá inštalácia takéhoto kombinovaného systému na Slovensku," informoval prednosta mestského úradu Róbert Bujalka. Komplexná dodávka informačného a vyvolávacieho systému vrátane príslušných školení pre jeho administráciu stála samosprávu viac ako 18.476 eur.