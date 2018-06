Na miesto riaditeľa trnavského divadla sa prihlásilo sedem záujemcov

Divadlo Jána Palárika v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 6. júna (TASR) – O uvoľnené miesto riaditeľa trnavského Divadla Jána Palárika (DJP) sa uchádzajú siedmi záujemcovia. Do uzávierky výberového konania prišli ich prihlášky na adresu zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Nový riaditeľ by mal nastúpiť od 1. júla, najvhodnejšieho z kandidátov vyberie komisia.povedal pre TASR predseda TTSK Jozef Viskupič. DJP má podľa jeho slov mimoriadne postavenie v rámci inštitúcií TTSK. S novým vedením by divadlo malo prichádzať aj s novými podujatiami, zameranými na pritiahnutie návštevníkov a výchovu novej generácie divákov.dodal Viskupič.Do výberovej komisie, ako dodal predseda TTSK, boli pozvaní režisér Juraj Nvota, ktorý v DJP pôsobil a zaslúžil sa o jeho "zlatú éru", zástupcovia Národného divadla v Brne a Národného divadla v maďarskom Győri, členmi by mali byť aj zástupcovia Divadelného ústavu a Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a za zamestnancov DJP herci Táňa Kulíšková a Tomáš Vravník. Každý z uchádzačov vo výberovom konaní bude musieť preložiť vlastnú koncepciu rozvoja DJP na roky 2018 až 2023.Nový riaditeľ nahradí doterajšieho Emila Nedielku, ktorý k 1. júnu odišiel do dôchodku. DJP pod názvom Divadlo pre deti a mládež bolo otvorili v sezóne 1974/75 s generáciou vtedy mladých hercov ako Marián Zednikovič, Vladimír Jedľovský, Ján Topľanský, Zuzana Kronerová, Peter Kuba a ďalšími, s režisérmi Jurajom Nvotom a Blahoslavom Uhlárom. V neskorších rokoch sa divadelný súbor priebežne doplnil aj o mená ako Anna Šišková, Jaroslav Filip, Peter Šimun, Marián Geišberg, Vladimír Okravec, Štefan Kožka, potom Ady Hajdu, Roman Luknár a mnohí iní. Prvým riaditeľom bol Ján Rybárik, od roku 1976 Ladislav Podmaka, po ňom v rokoch 1985 až 1996 Mikuláš Fehér a následne Emil Nedielka. V roku 1990 bol zmenený názov na Trnavské divadlo, od roku 2002 nesie divadlo súčasný názov.