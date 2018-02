Na mokrade v mestách je v tomto roku zameraný Svetový deň mokradí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Antošková Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Antošková

SR od januára 1993 plní samostatne záväzky Ramsarského dohovoru

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gland 2. februára (TASR) - Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miest. Tak znie v roku 2018 téma Svetového dňa mokradí, ktorý pripadá na 2. februára. Dátum zvolený pre tento deň súvisí s podpísaním Dohovoru o mokradiach s medzinárodným významom v iránskom meste Rámsar. Akt podpisu sa uskutočnil 2. februára 1971, do platnosti vstúpil v roku 1975. Dokument sa radí medzi prvé novodobé globálne medzinárodné dohovory zamerané na ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov.Vládne inštitúcie, mimovládne organizácie, environmentálne združenia a skupiny občanov, ktorým záleží na ochrane životného prostredia, si tento svetový deň pripomínajú pravidelne od roku 1997, uvádza sa na stránke Dohovoru o mokradiach (známeho aj ako Rámsarský dohovor), ktorého sekretariát sídli vo švajčiarskom meste Gland.Téma Svetového dňa mokradí v tomto roku má ukázať, akú dôležitú a nenahraditeľnú funkciu majú mokrade aj v mestách, kde zlepšujú život.Svetový deň mokradí je spomienkou na podpísanie Dohovoru o mokradiach. Jedným z hlavných impulzov na jeho vypracovanie sa stal začiatkom 60. rokov 20. storočia vážny úbytok populácií mnohých druhov vodných vtákov. Spočiatku sa zvýšená pozornosť venovala ochrane biotopov sťahovavých druhov vodného vtáctva. Neskôr sa záujem rozšíril na celú ochranu a využívanie mokradí. V dokumente sa za mokrade pokladajú ekosystémy, ktoré sú mimoriadne významné pre ochranu biodiverzity aj pre človeka.V prírodných podmienkach strednej Európy sa za mokrade pokladajú všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Ide teda o územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami, prírodnými alebo umelými vodnými plochami, trvalými alebo dočasnými.Úsilie o zachovanie mokradí vyústilo do Dohovoru o mokradiach, ktorý zmluvné strany podpísali v Rámsare. Členské krajiny sa zaviazali chrániť mokrade na svojom území vypracovaním a realizovaním opatrení na ich zachovanie. Osobitným záväzkom je prihlásenie vybraných mokradí na zápis do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu.Slovensko pristúpilo k Rámsarskému dohovoru v rámci bývalého Česko-Slovenska v júli 1990. Zároveň tým prebralo na seba príslušné záväzky. Dohovor nadobudol účinnosť 1. januára 1993. Výkonným orgánom zodpovedným za plnenie Rámsarského dohovoru na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR.Téma Svetového dňa mokradí v roku 2018 znie: Mokrade pre udržateľnú budúcnosť miest. Zvolená téma má poukázať na dôležitú a nenahraditeľnú funkciu mokradí v mestách. Mestské mokrade zlepšujú ľuďom život v sídlach, uviedla Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOPSR) na svojej webovej stránke pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý pripadá na 2. februára. Tento deň si environmentalisti na celom svete pripomínajú od roku 1997.Mestské mokrade zlepšujú život obyvateľom mnohými spôsobmi. Znižujú riziko záplav, dopĺňajú zásoby pitnej vody, filtrujú odpadové látky, napríklad toxíny, pesticídy a priemyselný odpad, čím zlepšujú kvalitu vôd, zvlhčujú vzduch v sídlach, poskytujú priestor na rekreáciu a sú aj zdrojom živobytia, vysvetlila ŠOPSR cieľ a tému Svetového dňa mokradí v tomto roku.V prírodných podmienkach strednej Európy sa za mokrade považujú všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Znamená to, že medzi mokrade patria všetky územia prírodného aj umelého pôvodu, kde je vodná hladina na povrchu alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch pokrýva plytká voda, ako aj potoky, rieky a vodné nádrže, definovala mokrade ŠOPSR.Dohovor o mokradiach s medzinárodným významom (označovaný skrátene aj ako Dohovor o mokradiach alebo Ramsarský dohovor) bol prijatý 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar. Do platnosti vstúpil v roku 1975.Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalého Česko-Slovenska v roku 1990, čím prevzala na seba príslušné záväzky. Tie plní od 1. januára 1993. Podmienky plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach riadi a koordinuje Ramsarský výbor SR. Výkonným orgánom Dohovoru o mokradiach na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré zriadilo aj Ramsarský výbor SR (aj: Slovenský ramsarský výbor).Slovensko má v zozname zapísaných 14 lokalít mokradí. Ich lokality sú na webovej stránke ŠOPSR aj Ministerstva životného prostredia SR.