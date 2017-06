Na Morave objavili ropu za miliardy,na ťažbe zarobí aj Česká republika

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 30. júna (TASR) - Najväčšiemu českému ťažiarovi ropy a plynu sa podaril mimoriadny úlovok. Spoločnosť MND miliardára Karla Komárka objavila na južnej Morave ložisko so zásobami ropy a zemného plynu v hodnote vyše 3,5 miliardy Kč (133,08 milióna eur). Vďaka tomu sa nevyťažené ropné zásoby firmy zvýšia o celú štvrtinu.povedal v rozhovore pre Hospodářské noviny člen predstavenstva MND Miroslav Jestřabík. Podľa neho sú v zmienenej lokalite pod zemou viac než 3 milióny barelov ropy (1 barel = 159 litrov) a 100 miliónov kubických metrov (m3) plynu.Ťažba v novom nálezisku sa začne pravdepodobne v budúcich rokoch podľa toho, ako rýchlo sa podarí vybaviť všetky potrebné povolenia a vykúpiť potrebné pozemky. Z Komárkovho nového objavu budú mať zisky aj okolité obce a štát. Z vyťažených surovín dostávajú poplatok, ktorého tri štvrtiny idú obciam a zvyšok do štátneho rozpočtu. Pri zmienených zásobách by sa medzi nich rozdelilo viac než 200 miliónov Kč.Okrem výrazného rastu zásob je nový nález pre MND dôležitý aj z toho dôvodu, že firme dal návod, kde hľadať nabudúce.vysvetľuje Jestřabík.Spoločnosť MND z Komárkovej skupiny KKCG vyťaží ročne zhruba 800.000 barelov ropy a 82 miliónov m3 plynu. V minulosti bola ťažba pre biznis Karla Komárka kľúčová. Postupne sa však jej dôležitosť znižovala. Na jednej strane preto, že spoločnosť začala vo veľkom investovať do lotériových firiem po celej Európe - spoluvlastní napríklad českú Sazku, grécku spoločnosť OPAP alebo talianske Lotto.Druhým dôvodom bolo, že ropa začala prudko zlacňovať. Aj pre tento prepad musela MND začať šetriť. Odrazilo sa to najmä na prieskumoch nových ložísk, pri ktorých každý vrt vychádza na 10 až 20 miliónov Kč. Pri nízkych cenách ropy sa už niektoré z týchto prieskumov nevyplatilo robiť. S tým bolo spojené aj prepustenie zhruba 15 % z viac než 500 zamestnancov.Celú stratégiu firmy nastavuje MND teraz tak, aby spoločnosť bola zisková aj pri 50 USD (43,81 eura) za barel. To je podľa Jestřabíka cena, na ktorej sa ropa bude dlhodobo pohybovať. Dôvodom, prečo v budúcich rokoch nie je možné čakať skokový rast cien ropy späť nad hranicu 100 USD za barel, je nový spôsob ťažby ropy a plynu z bridlíc. Rozvíja sa najmä v Spojených štátoch, kde je týchto nálezísk najviac.Hlavnou výhodou bridlicovej ropy oproti klasickej ťažbe je, že sa nachádza v malých hĺbkach. Ropné firmy sú tak schopné pružnejšie reagovať na ponuku a dopyt. Na druhej strane je ťažba nákladnejšia. "Hneď, ako cena spadne, USA zosekajú náklady a niektoré vrty zatvoria. A keď cena vyskočí, okamžite ťažbu obnovia," povedal Jestřabík. Svetový trh s ropou tak zažíva malú revolúciu, keď pôvodne dominantné zoskupenie vývozcov ropy OPEC pomaly začína strácať vplyv.