Na mori zachránili ďalších viac ako 2500 migrantov

Rím 17. júna (TASR) - Záchranári operujúci v Stredozemnom mori dostali od piatka do bezpečia ďalších najmenej 2550 migrantov, ktorí sa snažili doplaviť do Európy. Informovala o tom dnes talianska pobrežná stráž.Podľa talianskej tlačovej agentúry ANSA sa podarilo väčšinu z týchto osôb zachrániť pri 18 samostatných operáciách v priebehu piatka, zásahy na mori však pokračovali aj počas noci na dnes.Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc uviedla, že v piatok večer zachraňovala pasažierov z. Na uvedených záchranných operáciách sa podieľali aj európska pohraničná agentúra Frontex a talianske námorné sily.Väčšina migrantov smerujúcich do Európy prichádza v súčasnosti práve do Talianska. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu prijala táto krajina od začiatku roka už zhruba 61.900 takýchto osôb. Viac ako 1800 migrantov v rovnakom období zahynulo pri nebezpečnej plavbe cez Stredozemné more.