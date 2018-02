Na MOV sa zniesla vlna kritiky: Mali dať Rusom celoplošný zákaz

Prezident MOV Thomas Bach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. februára (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a jeho prezident Thomas Bach sa ocitli pod paľbou kritiky po štvrtkovom verdikte Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý zrušil 39 ruským športovcom doživotné tresty a 28 povolil štart v Pjongčangu.Kritické vyjadrenia na to, ako sa strešný orgán svetového športu vyrovnal s ruským dopingovým škandálom, zoslali mnohí športovci, funkcionári a medzinárodné médiá. Mnohí vyčítali MOV, že po odhalení štátom podporovaného dopingového systému a manipulácie so vzorkami počas ZOH 2014 v Soči neuplatnil celoplošný zákaz pre všetkých športovcov. Ten by bol prvý v 121-ročnej histórii za doping.Podľa agentúry DPA sa kritici zhodli, že takýto zákaz by s najväčšou pravdepodobnosťou "posvätil" aj CAS. MOV však namiesto toho postupoval osobitne a udelil 43 doživotných olympijských zákazov ruským športovcom. Z nich sa na arbitrážny súd obrátilo 42, pričom okrem troch odložených pojednávaní v 39 prípadoch uspeli. CAS úplne očistil 28 športovcov, ktorým opäť uznal aj výsledky zo Soči, tresty pre ďalších 11 znížil z doživotných len na Pjongčang.napísal britský denník The Guardian. Oba kolektívne tresty MPV a IAAF potvrdil aj CAS."Mali potrestať systém," pridal sa nemecký Süddeutsche Zeitung a New York Times napísal, že MOV mal vedieť, čomu bude čeliť, ak sa rozhodne riešiť každý jeden prípad osobitne a nezameria sa na kolektívne opatrenia.upozornil americký denník.vyhlásil nemecký rýchlokorčuliar Moritz Geisreiter. "Je v tom tak veľa politiky."Šéf Antidopingovej agentúry USA Travis Tygart bol po verdikte CAS veľmi nahnevaný.citovala ho agentúra DPA.Naopak, na ruskej strane vyvolal verdikt pochopiteľne radostné reakcie.vyhlásil riaditeľ Ruskej sánkarskej federácie Stanislav Ťurin.citovala ho agentúra Reuters.Čiastočne sa potešil aj Alexander Zubkov, prezident Ruskej bobovej federácie a víťaz dvoch zlatých medailí zo Soči 2014, ktoré mu pre dopingové podozrenia odobrali. CAS však vo štvrtok znížil jeho trest z doživotia na hry v Pjongčangu.pýtal sa.