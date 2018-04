Na MS stopárskych psov vo Vranove nad Topľou prišlo 46 pretekárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 11. apríla (TASR) – Na majstrovstvá sveta stopárskych psov, ktoré sa od stredy do nedele (15.4.) uskutočnia vo Vranove nad Topľou, prišlo 46 pretekárov z 26 krajín sveta. Ich cieľom je otestovať ich schopnosti.vysvetlil pre TASR za organizátorov Peter Lengvarský. Úlohou psa je podľa jeho slov vyhľadať sedem predmetov. Ide o kožu, drevo, koberec a gumu. Stihnúť to musia do 40 minút.doplnil.Na tieto majstrovstvá môžu podľa jeho ďalších slov postúpiť len dvaja pretekári z jednej krajiny. Ich nominácia podlieha istým pravidlám. Tie platia aj pre psy. Jednou z nich je aj ich vek. Pes musí mať minimálne 20 mesiacov.spomenul Lengvarský. Zároveň ozrejmil, že v tomto prípade ide o športovú, nie služobnú kynológiu.uviedol v súvislosti s majstrovstvami ich supervízor Jiří Lasík.Vranov na Topľou bude hostiť majstrovstvá sveta v stopách IPO-FH tretíkrát. Víťazov 24. ročníka spozná verejnosť v nedeľu o 15.00 h na miestnom futbalovom štadióne, kde ešte predtým predvedú účastníci návštevníkom ukážky športovej kynológie.