Na MS v atletike do 20 rokov v Grossete sa predstaví 13 Slovákov

Zloženie slovenskej výpravy na ME atlétov do 20 rokov v Grossete (20. - 23. júla):



Adrián Baran (MŠK Vranov nad Topľou, vrh guľou, hod diskom), Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m), Ema Hačundová (MŠK Borský Mikuláš, 10 km chôdza), Jakub Kubínec (ŠK Dukla Banská Bystrica, hod oštepom), Eva Slančíková (ŠK Dukla Banská Bystrica, 3000 m), Patrícia Slošárová (ŠK Dukla Banská Bystrica, vrh guľou), Mária Šimlovičová (AK Spartak Dubnica nad Váhom, 4x400 m), Simona Takácsová (ŠK ŠOG Nitra, 100 m prekážky), Marek Taškár (ŠK ŠOG Nitra, hod oštepom), Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra, 400 m), Monika Zavilinská (AK Junior Holíč, skok do výšky), Klaudia Žárska (AK Spartak Dubnica nad Váhom, 10 km chôdza), Izabela Žilková (AK Spartak Dubnica nad Váhom, 4X400 m)



realizačný tím:



vedúci výpravy Martin Illéš, fyzioterapeut Andrej Foltýn, tréneri Pavel Slouka, Jozef Hanušovský, Jozef Párička, Dušan Chanečka, Ondrej Malík, Jaroslav Broďáni



Program Slovákov:



štvrtok 20. júla:



9.00 h chôdza 10 km ženy /HAČUNDOVÁ, ŽÁRSKA/

11.50 h vrh guľou muži kvalifikácia /BARAN/

11.55 h 400 m ženy rozbehy /ZAPLETALOVÁ/

15.20 h hod oštepom muži kvalifikácia /KUBÍNEC, TAŠKÁR/

16.55 h 800 m ženy rozbehy /GAJANOVÁ/

18.25 h 3000 m ženy rozbehy /SLANČÍKOVÁ/



piatok 21. júla:



9.00 h 100 m prekážky ženy rozbehy /TAKÁCSOVÁ/

9.10 h vrh guľou ženy kvalifikácia /SLOŠÁROVÁ/

9.20 h skok do výšky ženy kvalifikácia /ZAVILINSKÁ/

16.00 h vrh guľou muži finále /BARAN?/

16.40 h 400 m ženy semifinále /ZAPLETALOVÁ?/

18.20 h 800 m ženy semifinále /GAJANOVÁ?/



sobota 22. júla:



9.00 h hod diskom muži kvalifikácia /BARAN/

10.30 h 4x400 m ženy rozbehy /GAJANOVÁ, ŠIMLOVIČOVÁ, TAKÁCSOVÁ, ZAPLETALOVÁ, ŽILKOVÁ/

16.55 h 100 m prekážky ženy finále /TAKÁCSOVÁ?/

17.35 h 800 m ženy finále /GAJANOVÁ?/

18.10 h 400 m ženy finále /ZAPLETALOVÁ?/

18.25 h vrh guľou ženy finále /SLOŠÁROVÁ?/

18.50 h 3000 m ženy finále /SLANČÍKOVÁ?/



nedeľa 23. júla:



15.20 h skok do výšky ženy finále /ZAVILINSKÁ?/

18.10 h hod diskom muži finále /BARAN?/

20.00 h 4x400 m ženy finále /SR?/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Grosseto 19. júla (TASR) - Trinásť slovenských reprezentantov zabojuje na nadchádzajúcom európskom šampionáte atlétov do 20 rokov, ktorý sa od štvrtka 20. do nedele 23. júla uskutoční v talianskom Grossete. Muži sa predstavia vo vrhu guľou, hode diskom a hode oštepom, ženy budú súťažiť v chôdzi na 10 kilometrov, v behoch 100 m prekážky, 400 m, 800 m aj 3000 m, v štafete 4x400 m, v skoku do výšky a vrhu guľou.Na podujatí si zmerajú sily mladí atléti z 51 krajín. "Náročné limity sa podarilo splniť viacerým našim pretekárom, ktorí zasiahnu do diania na šampionáte. Účasť slovenských atlétov je skvelá príležitosť stretnúť sa s talentovanými športovcami a ich trénermi z celej Európy. Pravidelná účasť našich športovcov na európskych podujatiach umožňuje udržať kontakt s európskou atletikou," uviedol prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.