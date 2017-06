Na MS veteránov v behu do vrchu očakávajú do 500 účastníkov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - V obci Pruské pri Ilave sa v sobotu 2. septembra uskutočnia 17. majstrovstvá sveta veteránov v behu do vrchu. Z poverenia Slovenského atletického zväzu (SAZ) ich organizačne zabezpečuje Jogging klub Dubnica nad Váhom.informoval v utorok na tlačovej konferencii v sídle SAZ predseda organizačného výboru MS Ján Bakyta. Na svetovom šampionáte veteránov môžu štartovať bežci od 35 do 80 rokov.Na vlaňajších MS veteránov v talianskom stredisku Valle di Susa slovenskí bežci nezískali žiadnu medailu. Pokúsia sa o to na domácej trati Pruské - Vršatec.dodal J. Bakyta.Štart hlavných pretekov bude v sobotu 2. septembra na námestí v Pruskom. Trať meria 9,6 km, štart sa uskutoční v nadmorskej výške 245 m, cieľ je pri chate na Vršatci v nadmorskej výške 745 m. Prevýšenie trate je 500 m, z toho stúpanie 606 m a klesanie 106 m. Asfaltový povrch trate sa strieda s lúkou a terénom. Pre bežcov budú pripravené dve občerstvovacie stanice.