Na MS vo futbale sa dá dostať bez víz, v Rusku pozor na doklady

Na snímke pohľad na trávnik futbalového štadióna Spartaka Moskva, kde sa budú hrať zápasy MS 2018 v Rusku.

Bratislava 11. júna (TASR) - Slováci sa počas majstrovstiev sveta vo futbale 2018 (14.6. - 16.7.) dostanú do Ruska aj bez víz, podmienkou je personalizovaný preukaz fanúšika (FAN-ID) a platný cestovný pas. Informuje o tom Veľvyslanectvo SR v Moskve na stránkach slovenského rezortu diplomacie. Radí tiež, ako sa do Ruska dostať a ako sa zachovať pri strate dokladov.Slovenské veľvyslanectvo v Moskve pripomína, že pre bezvízový vstup musí byť cestovný pas platný najmenej šesť mesiacov po skončení platnosti preukazu fanúšika. O ten je po zakúpení vstupenky možné požiadať online alebo v jednom z centier výdaja. Po schválení žiadosti fanúšik dostane preukaz poštou alebo si ho môže vyzdvihnúť na výdajných miestach.Je možné využiť aj elektronickú formu FAN-ID, ktorú návštevník dostane emailom. Tá však umožňuje len jednorazový bezvízový vstup do Ruskej federácie. Pre viacnásobný vstup do Ruska a vstup na štadión si majiteľ elektronickej formy FAN-ID po príchode do Ruska musí vyzdvihnúť laminátovú kartu FAN-ID v centre výdaja FAN-ID.Pri cestovaní do Ruska autom alebo vlakom je možné použiť len medzinárodné hraničné priechody. Na hranici medzi Bieloruskom a Ruskom takéto zvyčajne nie sú, v čase majstrovstiev však budú ako dočasné medzinárodné fungovať cestné priechody, Redki – Krasnaja Gorka, Ezerišče – Neveľ a Selišče – Novozybkov, ako aj železničné priechody Ezerišče – Neveľ, Osinovka – Krasnoe, Zakopytie – Zlynka.Veľvyslanectvo odporúča urobiť si kópiu cestovného pasu a schovať ho mimo ostatných dokladov.radí. O náhradný doklad je možné požiadať na Veľvyslanectve SR v Moskve alebo Generálnom konzuláte SR v Petrohrade. Potrebné je však získať potvrdenie o nahlásení straty od miestnej polície. Náhradný cestovný doklad slúži iba na návrat na Slovensko, kde treba požiadať o vydanie nového cestovného pasu.Ruská diplomacia tiež odporúča ešte pred vycestovaním informovať svoju banku o ceste do Ruska. Zníži to pravdepodobnosť blokácie karty pre podozrenie, že bola zneužitá.