Na MS vo vodnom zjazde majú Slováci opäť medailové ambície

Na snímke slovenský vodný slalomár Matej Beňuš. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Nominácia SR:



K1 muži: Andrej Málek, Alan Porubský, Alexander Sedláček

C1 muži: Matej Beňuš, Ladislav Daník, Martin Meďveď

K1 ženy: Barbora Kortišová

C1 ženy: Katarína Kopúnová



Program MS



štvrtok 31. mája 11.00 štart dlhého zjazdu

piatok 1. júna 11.30 štart dlhého zjazdu tímov

sobota 2. júna 10.00 šprint kvalifikácia

nedeľa 3. júna 10.00 šprint finále jednotlivcov, 15.00 šprint finále tímov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Muotathal 30. mája (TASR) - Na majstrovstvách sveta v zjazde na divokej vode, ktoré sa začínajú vo štvrtok, sa vo švajčiarskom Muotathale predstaví slovenská výprava aj s medailovými ambíciami. V perejách rieky Muota si zapádluje dovedna osem lodí a z nich najvyššie ambície bude mať v šprinte singlista Matej Beňuš, možno aj singlové hliadky. V mužskom kajaku to pri tej nabitej konkurencii bude oveľa ťažšie. Oproti minulému roku sa zlepšila singlistka Katarína Kopúnová, pre kajakárku Barboru Kortišovú by bolo úspech finále.Tréner reprezentácie Peter Slašťan odhaduje možnosti Slovákov, najmä špecialistu slalomára, strieborného na OH v Riu Mateja Beňuša:Rieka Muota, na ktorú sa svetový šampionát vracia po 45 rokoch, sa považuje za zjazdársky raj, len je otázne, aká voda v nej potečie.dodal Slašťan:Ambície výpravy by mohli byť aj odvážnejšie, no v minulosti veľmi úspešná deblovka Kortišová - Kopúnová už spolu nepádluje a jej sila sa rozložila na preteky jednotlivcov.objasnil Slašťan.Medzi veteránmi sa okrem jedenásťnásobných majstrov sveta Valu - Slučika objaví aj Peter Šoška v singloch, ďalší deblový medailista z minulosti. Vlani na šprintérskych MS vo francúzskom Pau si medzi singlistami vybojoval striebro Matej Beňuš a bronz deblistky Barbora Kortišová - Katarína Kopúnová. Doteraz Slováci na MS vybojovali 31 medailí (13-9-9), z toho 10 šprintérskych (4-3-3).