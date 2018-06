Na MS zažijú debut videoasistenti, FIFA si sľubuje transparentnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 13. júna (TASR) - Island a Panama sú debutanti na majstrovstvách sveta vo futbale, ale premiéru budú mať aj videoasistenti rozhodcov. Kým posudzovanie opakovaných záberov pri sporných situáciách je zaužívané v mnohých iných odvetviach, Medzinárodný výbor pre pravidlá futbalu (IFAB) ich povolil po skúšobnom období až začiatkom tohto roka a novinka čelila aj problémom.Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nominovala na šampionát trinásť videoasistentov. Dúfa, že uistia fanúšikov v správnosti rozhodnutí. Z pôvodnej nominácie prišli o účasť v Rusku pre obvinenia z korupcie arbiter Fahad Al Mirdasi zo Saudskej Arábie i kenský asistent Aden Range Marwa.povedal šéf rozhodcovského oddelenia FIFA Massimo Busacca.Na všetkých 64 stretnutí dohliadne štvorčlenný tím zložený z jedného hlavného (VAR) a troch pomocných videoasistentov (AVAR1, AVAR2, AVAR3). Niektorí arbitri budú pôsobiť aj ako videodelegáti, pred každým zápasom vyberú jedného. Hlavný videoasistent prijíma závery, prvý pomocník sleduje živý prenos, druhý kontroluje prípadné chyby kolegov a zabezpečuje komunikáciu medzi nimi, tretí sa sústredí na ofsajdy. V dvoch špecializovaných miestnostiach Medzinárodného vysielacieho centra FIFA budú vyškolení pracovníci hľadať na pätnástich obrazovkách najvhodnejší z 33 dostupných uhlov pohľadu. Ďalšie dve kamery sú špeciálne na ofsajdy, ešte dve s ultraspomalenými zábermi pribudnú za bránkami vo vyraďovacej časti. Signál zo všetkých dvanástich štadiónov bude prichádzať cez optickú sieť. Ostrý štart je na programe už vo štvrtok o 17.00 h SELČ, keď sa v moskovských Lužnikách odohrá otváracie stretnutie medzi domácim Ruskom a Saudskou Arábiou.Videoasistenti nebudú k dispozícii pri všetkých situáciách, "nastupujú" pri góloch a porušeniach pravidiel, ktoré k nim vedú (faul útočiaceho hráča, ofsajdová pozícia, lopta mimo hry), pri jedenástkových verdiktoch a porušeniach pravidiel, z ktorých vyplynuli (penaltový faul, faul útočiaceho hráča, faul na hranici šestnástky, ofsajdová pozícia pred jedenástkou, lopta mimo hry pred jedenástkou). Ďalej sa budú zaoberať len vylúčeniami po priamej červenej karte, a pokiaľ by sa výrok rozhodcu týkal nesprávneho hráča. Pri niektorých z týchto situácií má VAR iba poradnú úlohu, arbitri sú presne inštruovaní, ako a kedy narábať s informáciami od videotímu. Ten sa im ozve iba v prípade jasnej chyby. Rozhodcovia môžu kedykoľvek oddialiť pokračovanie v hre, aby mohli komunikovať, dajú to najavo gestom ruky pri uchu. Ak pristúpia k oficiálnemu prehliadnutiu záznamu, rukami naznačia obrazovku a presunú sa k monitoru za postrannou čiarou.zdôraznil technický riaditeľ IFAB David Elleray. "Je skvelé, že už máme technológiu aj vo futbale, lebo ide o férovosť," dodal obchodný šéf FIFA Philippe Le Floc’h pre agentúru AP.VAR skúšali na vlaňajšom Pohári konfederácií v Rusku, kde priniesol zmätok hneď v úvode podujatia. Oslavy po góle Čiľana Eduarda Vargasa do siete Kamerunu spôsobili, že viacerí hráči a fanúšikovia nespozorovali "obrazovkové" znamenie arbitra Damira Skominu a nevedeli, čo sa deje. O využití systému neinformovali tabule na štadióne a niektorí aktéri sa dokonca vybrali do kabín v domnienke, že je polčas. Opakované zábery preukázali ofsajd a Skomina neuznal gól. FIFA zapracovala podľa bývalého talianskeho rozhodcu Roberta Rosettiho, ktorý má v organizácii na starosti VAR, na prehľadnosti:Na oficiálnej stránke FIFA podporujú zavedenie VAR práve Maradona, ďalší niekdajší argentínsky reprezentant Javier Zanetti či nemecký obhajca titulu Thomas Müller. V marcovom asociačnom termíne sa medzi kritikov zaradil tréner anglického národného tímu Gareth Southgate. Nepozdával sa mu jedenástkový výrok Deniza Aytekina po konzultácii s VAR, keďže Southgate nepovažoval situáciu za jednoznačnú, ale veľmi spornú: