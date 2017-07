Na MSJ-23 v dlhej klasike Kortišová s Kopúnovou štvrté v C2

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Výsledky dlhého zjazdu



K1ž juniorky: 1. Klára Hricová 19:48,24, 2. Barbora Dimovová 19:59,36, 3. Karolína Paloudová (všetky ČR) 20:02,85, ...21. Barbora KORTIŠOVÁ (SR) 21:10,43



K1ž-23: Melanie Mathysová (Švajč.) 19:37,48, 2. Mathilde Rosová (Tal.) 19:44,79, 3. Martina Satková (ČR) 19:46,01



C1m juniori: 1. Vojtěch Skořepa (ČR) 20:34,59, 2. Darragh Conor Clarke Walls (Ír.) 20:41,81, 3. Theau Le Loch (Fr.) 20:53,99, ...18. Roman ZUZIK (SR) 22:02,31



C1m-23: 1. Thieo Viens (Fr.) 20:05,76, 2. Vladimír Slanina (ČR) 20:07,40, 3. Giorgio Dellagostino (Tal.) 20:09,83



K1m juniori: 1. Augustin Reboul (Fr.) 18:35,92, 2. Linis Bolzern (Švajč.) 18:40,25, 3. Ben Langenbeck (Nem.) 18:48,08



K1m-23: 1. Nico Paufler 18:24,82, 2. Finn Hartstein 18:31,49, 3. Marcel Paufler (všetci Nem.) 18:39,29



C1ž juniorky: 1. Cecilia Panatová (Tal.) 21:11,28, 2. Gabriela Satková (ČR) 21:27,99, 3. Alice Panatová (Tal.) 21:49,70



C1ž-23: 1. Martina Satková (ČR) 21:35,19, 2. Lea Sophie Barthová (Nem.) 21:55,26, 3. Alba Zoe Grzinová (Chorv.) 22:03,10, ...8. Katarína KOPÚNOVÁ (SR) 23:07,93



C2m juniori: 1. Augustin Reboul - Gael De Brye 20:02,73, 2. Raphael Grehan - Thibaut Collignon (oba Fr.) 20:40,06, 3. Tomáš Hendrych - Richard Nachtigal (ČR) 20:48,88



C2m-23: 1. Filip Jelínek - Václav Kristek (ČR) 20:06,45, 2. Ole Schwarz - Janosh Sülzer (Nem.) 20:08,23, 3. Arthur Leduc - Leo Zouggari (Fr.) 20:20,97



C2ž-23: 1. Alice Panatová - Cecilia Panatová (Tal.) 21:13,93, 2. Cindy Coatová - Manon Durandová (Fr.) 21:52,86, 3. Dominika Dvořáková - Marie Němcová (ČR) 22:02,53, 4. Barbora KORTIŠOVÁ - Katarína KOPÚNOVÁ (SR) 22:06,32

Murau 26. júla (TASR) - Na majstrovstvách sveta juniorov a zjazdárov do 23 rokov v rakúskom Murau obsadili slovenské deblistky Barbora Kortišová - Katarína Kopúnová v kategórii do 23 rokov štvrtú priečku.Kortišovú s Kopúnovou medzi šiestimi štartujúcimi loďami od bronzu delilo 3,79 sekundy a od zlata 52,39. V desiatke najlepších sa ocitla medzi 10 singlistkami do 23 rokov aj 8. Katarína Kopúnová.Pádlovalo sa v perejách rieky Mur v úseku Ramingstein - Predlitz, a to na trati, kde sa vlani uskutočnil aj kontinentálny šampionát týchto vekových kategórií. Mladým zjazdárom vzbudzoval obavy vyšší prietok vody spôsobený predchádzajúcimi dažďami. Slovenská výprava so štyrmi loďami sa spoliehala hlavne na prienik deblistiek Barbory Kortišovej - Kataríny Kopúnovej. Ešte vlani na MEJ-23 štartovali v Murau ako jediné v tejto disciplíne, no teraz už v konkurencii šiestich, keď ďalšie štyri sa odhlásili. V tomto roku skončili Kortišová - Kopúnová na seniorských ME v macedónskom Skopje rovnako štvrté, vlani však boli na MS v bosnianskej Banja Luke bronzové.