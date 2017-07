Na MSJ-23 v kvalifikácii vodnoslalomári SR vo štvrtok stopercentní

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Výsledky kvalifikácie



K1ž do 23 rokov, 1. kolo: 1. Lisa Leitner (Rak.) 91,88 (0), ...13. Viktória Orokocká 107,37 (0), 16. Michaela Haššová 108,40 (6), 22. Simona Maceková (všetky SR) 111,01 (2), 2. kolo: 9. Simona Maceková 118,90 (0)



C2m do 23 rokov, 1. kolo: 1. Matúš Gewissler - Juraj Skákala (SR) 101,36 (2)



K1ž juniorky, 1. kolo: 1. Antonie Galušková (ČR) 101,78 (20), ...4. Eliška Mintálová 104,79 (2), 6. Soňa Stanovská 106,98 (2), 22. Silvia Brosová (všetky SR) 121,03 (0), 2. kolo: 2. Brosová 112,24 (4)



C2 juniori: 1. Pohánka - Wendl (ČR) 113,26 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 20. júla (TASR) - Na MSJ-23 slalomárov na divokej vode v Čunove dopadla vo štvrtok kvalifikácia pre Slovákov stopercentne, keď do semifinále postúpilo všetkých sedem lodí. Z nich ukázala najlepšiu jazdu víťazná deblovka Gewisslera - Skákalu.Postupovo sa presadili vo vekovej kategórii do 23 rokov hneď v 1. jazde dve kajakárky, 13. Viktória Orokocká a 16. Michaela Haššová, v druhej sa k nim pridala Simona Maceková. V debloch do 23 rokov zažiarili víťazným časom Matúš Gewissler - Juraj Skákala. V kajaku junioriek vysoké ambície naznačili v kvalifikácii 4. Eliška Mintálová a 6. Soňa Stanovská, až z 2. kola postúpila Silvia Brosová. V debloch juniorov štartovali len tri lode, bez slovenskej účasti.Viktória Orokocká sa primerane vyburcovala.Aj Michaela Haššová sa vyvarovala väčších chýb.V druhom kole uspela aj Simona Maceková, no obavy boli až do konca, keďže postúpila z úplne poslednej priečky.Deblisti Matúš Gewisssler - Juraj Skákala nemuseli mať obavy o postup, štartovalo 10 lodí a všetky postupovali do semifinále. Pozoruhodná bola však ich nadvláda, keď druhí v poradí Česi Hegerovci za nimi zaostali o 4,53 sekundy.povedali v cieli slovenskí deblisti.