Na MSJ-23 vo vodnom slalome so snahou nadviazať na medailovú žatvu

Na snímke slovenský reprezentant Jakub Grigar. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Pod vedením vedúcich tímov Petra Cibáka ml. a Lukáša Giertliho budú reprezentovať:



juniori:



K1m: Adam Gonšenica, Matej Pašek, Patrik Juríček

K1ž: Eliška Mintálová, Soňa Stanovská, Silvia Brosová

C1m: Martin Dodok, Ľudovít Macúš, Juraj Mráz

C1ž: Monika Škáchová, Simona Glejteková, Soňa Stanovská

C2mix: Simona Glejteková – Martin Dodok



do 23 rokov



K1m: Jakub Grigar, Andrej Málek, Radoslav Mikó

K1ž: Viktória Orokocká, Simona Maceková, Michaela Haššová

C1m: Marko Mirgorodský, Marko Gurecka, Tomáš Džurný

C2m: Matúš Gewissler – Juraj Skákala

C1ž: Simona Maceková, Eva Diešková, Emanuela Luknárová

C2mix: Tomáš Džurný – Eva Diešková, Michaela Haššová – Marko Gurecka



Program



utorok: 12.15 kvalifikácia C1m23, C1m jun., C2 mix

streda: 9.30 kvalifikácia K1m, C1ž, 14.30 kvalifkácia K1m jun., C1ž jun.

štvrtok: 9.30 kvalifikácia K1ž23, C2m23 a jun., 13.00 kvalifikácia K1ž jun.

piatok: 9.15 semifinále K1m23, K1m jun., C1ž23, C1ž jun., 14.15 semifinále C2m23 a jun., 15.45 finále K1m jun., C1ž23, K1m23, C1ž jun., C2m23 a jun.

sobota: 9.15 semifinále C2mix23, C2mix jun., K1ž23, K1ž jun., C1m23, C1m jun., 15.05 finále C2mix23, C2mix jun., K1ž23, K1ž jun., C1m23, C1m jun.

nedeľa: 9.15 finále tímov C2m jun. a 23, C1ž23, C1ž jun., K1m23, K1m jun., 13.45 finále tímov C2mix jun. a 23, K1ž23, K1ž jun., C1m23, C1M jun.

Čunovo 17. júla (TASR) - Na majstrovstvách sveta juniorov a slalomárov do 23 rokov sa v Čunove slovenská reprezentácia pousiluje od utorka nadviazať na predchádzajúcu medailovú žatvu. Jej vysoké ambície sa odvíjajú hlavne vo vekovej kategórie '23', v ktorej figurujú ostrieľané osobnosti, na čele s 5. na OH v Riu kajakárom Jakubom Grigarom.Vlani v Krakove nazbierali mladí slovenskí slalomári až päť medailových kovov (2-2-1). Postarali sa o ne zlatý kajakár Jakub Grigar do 23 rokov, v rovnakej kategórii tretí Andrej Málek a v hliadkach strieborní Grigar, Málek a Richard Macúš. O ďalšie individuálne zlato sa zaslúžil vtedy ešte junior, singlista Marko Mirgorodský a striebro pridala hliadka juniorských kajakárok Simona Maceková, Soňa Stanovská a Simona Glejteková.V čunovskom areáli vodných športov Divoká voda by malo štartovať až 475 slalomárov zo 48 krajín. Od utorka sú na programe kvalifikácie, od piatka sa už bude bojovať vo finále. Slováci sa pousilujú rozšíriť historickú medailovú zbierku od roku 1994 so 46 vzácnymi kovmi(18-15-13), s možnosťou zaokrúhliť ich na 50.