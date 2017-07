Na MSJ-23 vo Vodnom slalome v semifinále 2 najrýchlejšie lode Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Výsledky semifinále



C2mix do 23 rokov: 1. Roisin - Hugová (Fr.) 134,91 (6), ..., 5. Eva Diešková - Tomáš Džurný (SR) 156,77 (4)



K1ž do 23 rokov: 1. Jessica Foxová (Austr.) 104,45 (2), ..., 9. Viktória Orokocká 111,73 (2), nepostúpili 14. Simona Maceková 113,85 (2), 26. Michaela Haššová (všetky SR) 161,17 (52)



K1ž juniorky: 1. Soňa Stanovská 108,03 (0), ..., 6. Eliška Mintálová 116,81 (4), ..., nepostúpila 15. Silvia Brosová (všetky SR) 127,52 (8)



C1m do 23 rokov: 1. Marko Mirgorodský 94,78 (0), ..., nepostúpil 13. Marko Gurecka (obaja SR) 106,15 (0)



C1m juniori: 1. Theo Roisin (Fr.) 99,63 (0), ..., nepostúpili 21. Juraj Mráz 121,18 (4), 25. Ľudovít Macúš 164,21 (52), 28. Martin Dodok (všetci SR) 211,37 (108)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 22. júla (TASR) - Na MSJ-23 slalomárov na divokej vode v Čunove postúpilo zo sobotného semifinále do popoludňajšieho finále päť slovenských lodí z 12-tich.Najviac sa darilo víťazným, juniorskej kajakárke Soni Stanovskej a singlistovi do 23 rokov Markovi Mirgorodskému.