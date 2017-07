Na MSR sa atléti pokúšali splniť limit na MS. Zaujal Bubeník

Na snímke slovenský reprezentant v skoku do výšky Matúš Bubeník Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Na majstrovstvách Slovenska v atletike zaujala v nedeľu na banskobystrických Štiavničkách snaha výškara Matúša Bubeníka a diaľkarky Jany Velďákovej zlepšiť si sezónne maximá a priblížiť si nomináciu na augustové MS v Londýne. Bubeník prekonal 223 cm a letné sezónne maximum si zlepšil o tri cm. Jana Velďáková za ním so 645 cm zaostala o desať cm. V celkovom sumáre jubilejný 70. národný šampionát výraznejšie výkony neozdobili, no vzhľadom na situáciu, aká nastala aj vplyvom zranení, sa to dalo očakávať.hodnotil výkony šéftréner Martin Pupiš.Bubeník vyzdvihol najmä dva vydarené pokusy, 220 na tretí a 223 hneď na prvý pokus.Aj diaľkarka Jana Velďáková pomýšľala na lepší výkon ako 645 cm.